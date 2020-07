Cesc Fabregas über seine Trainer: "Zu Mourinho hatte ich wahrscheinlich die beste Verbindung"

Vor allem drei Trainer haben Cesc Fabregas geprägt. Ganz besonders seien darunter seine eineinhalb Jahr unter Jose Mourinho gewesen.

Cesc Fabrgeas, seit Anfang 2019 in Diensten der , hat sich zu den prägendsten Trainern seiner bisherigen Karriere geäußert und dabei den aktuellen Tottenham-Coach Jose Mourinho besonders hervorgehoben.

"Wenn ich einen oder zwei wählen muss: Pep Guardiola ließ bei Barca in dem Stil spielen, den ich liebe, das Gleiche gilt für Arsene Wenger bei Arsenal. Aber unter Jose Mourinho bei Chelsea hatte ich ein ganz besonderes Jahr", sagte Fabregas im Match of the Day's Top 10 Podcast. Von Sommer 2014 bis Dezember 2015 hatte der heute 33-jährige Spanier bei den Blues unter Mourinho gespielt, ehe die zweite Amtszeit des Portugiesen an der Stamford Bridge endete.

Fabregas: "Wie Mourinho mit mir spielte, war unglaublich"

Fabregas weiter: "Zu Mourinho hatte ich wahrscheinlich die beste Verbindung. Die Art, wie er mit meinem Kopf spielte, war unglaublich." Die drei prägendsten Coaches für ihn seien daher Guardiola, Wenger und Mourinho, betonte der Weltmeister von 2010: "Weil ich ihnen allen so viel verdanke."

Mehr Teams

Fabregas spielte von 2003 bis 2011 für Arsenal, ehe er zu seinem Jugendklub nach Barcelona zurückkehrte. Von 2014 bis Anfang 2019 schnürte er die Schuhe für Chelsea, in Monaco steht er nun noch bis Sommer 2022 unter Vertrag.