Chelseas Cesar Azpilicueta winkt Mega-Vertrag beim FC Barcelona

Nach zehn Jahren beim FC Chelsea könnte Cesar Azpilicueta nach dieser Saison wieder in seine spanische Heimat zurückkehren. Nach Informationen von GOAL und SPOX hat der FC Barcelona dem 32 Jahre alten Abwehrspieler ein lukratives Vertragsangebot gemacht.

Demnach soll der Chelsea-Kapitän bei Barca einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Spielzeit erhalten, der mit einem Jahresgehalt von knapp 13 Millionen Euro dotiert ist.

Der nach dieser Saison eigentlich auslaufende Vertrag Azpilicuetas bei den Blues hat sich automatisch um ein Jahr verlängert, da er eine festgeschriebene Anzahl an Einsätzen in dieser Saison überschritten hat. Der FC Barcelona müsste also eine Ablösesumme bezahlen, hofft dabei, dass diese wegen der jahrelangen Verdienste des spanischen Nationalspielers für den FC Chelsea nicht zu hoch ausfällt.

Chelsea befasst sich mit mehreren Abwehrspielern

Azpilicueta wechselte 2012 von Olympique Marseille nach London. Seitdem lief er in über 300 Spielen für Chelsea auf. Größter Erfolg war der Gewinn der Champions League 2020/21 unter Trainer Thomas Tuchel.

Es wäre nach Andreas Christensen und Antonio Rüdiger bereits der dritte Abwehr-Abgang im kommenden Sommer, weshalb sich die Verantwortlichen bereits mit möglichen Ersatzkandidaten beschäftigen. Jules Kounde (FC Sevilla), Presnel Kimpembe (PSG), Josko Gvardiol (RB Leipzig) und Jose Gimenez (Atletico Madrid) sind Optionen.