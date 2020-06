Celta Vigo - FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung von LaLiga

Celta Vigo trifft im eigenen Balaidos Stadion auf den FC Barcelona. Gespielt wird um 17.00 Uhr.

Vigo steht gefährlich nahe am Abstieg auf Rang 16. Die Spanier aus dem Westen müssen dringend Punkte sammeln, um den Abstand zu den hinteren Plätzen zu vergrößern. Das vergangene Spiel konnte Vigo für sich entscheiden, mit einem 1:0 Sieg gegen Real Sociedad. Somit gab es etwas Puffer zum Durchatmen.

Der hingegen hat an der Tabellenspitze ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Erzrivalen Real Madrid. Jeder Patzer der beiden Mannschaften kann dafür sorgen, dass das jeweils andere Team vorbeizieht und die Tabellenführung für sich beansprucht. Am vergangenen Spieltag konnten die Katalanen gegen Bilbao einen 1:0 Sieg einfahren. Dennoch befinden sie sich punktgleich mit nur auf dem zweiten Platz.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels findet Ihr in diesem Artikel. Am Ende seht Ihr auch die Aufstellungen der Teams.

Die heiße Phase von LaLiga rückt mit großen Schritten immer näher. Mit jedem Spieltag der absolviert wird, werden die Partien spannender. Umso wichtiger für Fans der spanischen Liga, ist zu erfahren, wo die Spiele gezeigt werden. Eine gute Nachricht vorab: Alle Spiele haben einen Platz bei nur einem Anbieter. Ihr könnt alle Spiele bei DAZN sehen. Wir erklären Euch, wie das geht.

Name 10 players in 3 minutes. (The catch: they have to have played for both Barça and Celta)https://t.co/pCZ7PLNwhQ