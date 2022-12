Fast niemand hat es bemerkt! Carlo Ancelotti spielt in Kultklassiker mit Terence Hill

Carlo Ancelotti als Schauspieler? Klingt vielleicht zunächst ungewöhnlich, wurde aber zur Realität. Mit dabei: Terence Hill.

Carlo Ancelotti ist einer der erfolgreichsten Trainer der Welt. Wer meint, der Italiener wäre aber ausschließlich in der Fußball-Branche tätig, der liegt daneben.

Denn der Ex-Bayern-Coach versuchte sich einst als Schauspieler. Neben Stars wie Terence Hill hat Ancelotti eine ganz besondere Rolle eingenommen und wusste auch hier zu überzeugen.

Ancelotti als Schauspieler: Terence Hill wählte "Don Carlo" aus

Im Jahr 1983 feierte Terence Hill seine Regie-Premiere bei dem Film "Keiner haut wie Don Camillo" aus der italienischen Kinoreihe "Don Camillo". Eines der zentralen Duelle des Films findet zwischen dem von Hill gespielten Camillo und seinem Gegenspieler, Bürgermeister Peppone Bottazzi, auf dem Fußballplatz statt.

Hierfür musste Hill auch die Fußball-Mannschaften mit Schauspielern besetzen. Statt dabei Leute aus der Schauspiel-Branche auszuwählen, entschied er sich dafür, auf echte Fußballspieler zurückzugreifen.

Schnell kam dann der damals 24-jährige Carlo Ancelotti von der Roma ins Gespräch. So lief Ancelotti in dem Film für die "Teufelsmannschaft" von Peppone auf. An der Seite von Terence Hill spielte der ehemalige italienische Nationalspieler Roberto Boninsegna.

"Ich habe ordentlich ausgeteilt", bilanzierte Ancelotti seine Leistung vor der Kamera Jahre später. Wie kam er aber bei Regisseur Terence Hill an?

Hill von Ancelotti begeistert: "Mit Carlo hast du dich besser nicht angelegt!"

Auch dieser war von Ancelotti hin und weg und sagte im Gespräch mit der Bild später über dessen Schauspiel-Performance: "Carlo war ein klasse Mittelfeldmann, mit dem du dich besser nicht im Zweikampf angelegt hast. Ein großer Spaß!"

Ancelotti selbst hat ebenfalls nur positive Erinnerungen an seine ersten Schauspiel-Erfahrungen. "Ich habe ihn danach leider nie wieder getroffen! Obwohl er auch jetzt noch sehr berühmt ist in Italien. Ich habe nur letztens gesehen, dass er noch die gleichen leuchtend-blauen Augen hat wie früher. Wirklich sehr viel Spaß hat es damals gemacht. Terence war sehr nett. Ein super Typ", schwärmte er von Hill.

"Don Carlo" feierte erst 25 Jahre später sein Comeback vor der Kamera, als er in einer Fußball-Komödie mitspielte. Jedenfalls werden sowohl die Schauspiel-Legende Terence Hill als auch die Trainer-Legende Carlo Ancelotti die besondere Zusammenarbeit wohl nie vergessen.