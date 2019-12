FC Everton: Carlo Ancelotti wird wohl neuer Trainer der Toffees

Kurz nach seiner Entlassung in Neapel hat Carlo Ancelotti offenbar schon bald wieder einen neuen Job. Der Italiener heuert wohl bei Everton an.

Carlo Ancelotti wird offenbar neuer Trainer von Premier-League-Klub und damit Nachfolger des Anfang Dezember entlassenen Marco Silva. Das berichten unter anderem der Guardian und Sky Italia.

Eine Einigung stehe zwar noch aus, die Gespräche sollen aber sehr positiv verlaufen. Laut Guardian strebt der 60-jährige Italiener einen langfristigen Vertrag bei den Toffees an. Sky Italia zufolge könnte der frühere Bayern-Coach schon am Donnerstag oder Freitag offiziell vorgestellt werden.

Neuer Job bei Everton? Carlo Ancelotti bei Napoli erst vor wenigen Tagen entlassen

Ancelotti war erst vergangene Woche beim SSC Neapel entlassen worden, da er mit den Partenopei in der nur auf Platz sieben stand. Im Sommer 2018 hatte er Napoli übernommen, nun will er seinen eigentlich noch bis 2021 gültigen Vertrag wohl schnellstmöglich auflösen, um bei Everton anheuern zu können.

Everton ist in der Premier League aktuell trotz großer Investitionen im Sommer nur Tabellen-16. Nach Silvas Entlassung stand zuletzt Duncan Ferguson interimsmäßig in der Verantwortung, unter ihm holte der Traditionsklub aus Liverpool immerhin vier Punkte in den Spielen gegen Chelsea und bei Mancheter United.

Ancelotti war als Trainer bereits zwei Jahre in aktiv. Von 2009 bis 2011 coachte er den , gewann mit den Blues 2010 das Double aus Meisterschaft und .