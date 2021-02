Bericht: Einbruch bei Everton-Trainer Carlo Ancelotti - Tochter vertreibt Täter

Im Haus des ehemaligen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti ist eingebrochen worden. Ancelottis Tochter gelang es, die Täter in die Flucht zu schlagen.

Everton-Trainer Carlo Ancelotti ist offenbar Opfer eines Einbruchs geworden. Wie die Daily Mail berichtet, soll sich der Vorfall am Freitagabend ereignet haben, als sich der 61-Jährige nicht in seinem Haus am Liverpooler Strandviertel Blundellsands befand.

Zwei vermummte, schwarzgekleidete Männer hätten dabei bereits einen Safe erbeutet, ehe Ancelottis Tochter Kati, die sich im Haus aufhielt, auf sich aufmerksam machte und die Täter vertreiben konnte.

Einbruch bei Ancelotti: Ermittlungen laufen

Gegen 18.35 Uhr soll dann die Polizei zum Anwesen gerufen worden sein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren die Einbrecher bereits verschwunden. Verletzt wurde dem Bericht zufolge niemand.

Die Suche nach den Tätern läuft nun, derzeit werten die Ermittler die Bilder der Überwachungskameras aus.