Cardiff City vor Verpflichtung von Bayern-Schreck Robert Glatzel

Stürmer Robert Glatzel wechselt angeblich für eine stattliche Summe von Heidenheim in die Championship zu Cardiff City.

Der walisische -Klub steht angeblich unmittelbar vor der Verpflichtung von Stürmer Robert Glatzel vom aus der 2. . Dies berichtet die BBC.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Demnach hat der 25-Jährige am Dienstag den Medizincheck in der walisischen Hauptstadt absolviert, die Ablösesumme soll rund sechs Millionen Euro betragen.

Glatzel-Ablöse neuer Rekord für Heidenheim

Damit wäre Glatzel der teuerste Abgang der Heidenheimer. Den bisherigen Rekord hält Nikola Dovedan, der ebenfalls in dieser Saison wechselt. Der überwies für den Offensivmann 2,5 Millionen Euro

Glatzel, der in München geboren ist, machte in der vergangenen Saison vor allem im auf sich aufmerksam, als er den mit einen Dreierpack beim 4:5 an den Rand der Blamage brachte.