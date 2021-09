Carabao Cup heute live: So werden die Spiele im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen

Englische Woche in England - am Dienstag und Mittwoch findet der Carabao Cup statt. Goal erklärt, wie dieser im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Spitzenfußball in England - im Carabao Cup treten heute die Spitzenteams der Premier League und der Ligen darunter an, um in die nächste Runde zu kommen. Anstoß ist am Dienstag und Mittwoch jeweils um 20.45 Uhr deutscher Zeit.

Es ist die 3. Runde - manche nennen es auch das Sechzehntelfinale. Der Grund: Es gibt 32 beteiligte Mannschaften, also 16 Paarungen, dementsprechend werden also 16 Klubs in das Achtelfinale einziehen.

Unter den sechzehn Begegnungen gibt es viermal den Fall, dass ein Team aus der Premier League gegen einen direkten Konkurrenten aus der gleichen Liga spielen muss - davon sind unter anderem Manchester United, der FC Liverpool, der FC Chelsea und Tottenham Hotspur betroffen.

Spitzenspiele im K.-o.-Format? Dafür muss man nicht auf den Frühling und die Champions League warten, auch heute gibt es hochklassigen Fußball zu bestaunen. Goal erklärt, wie die Partien des Carabao Cup heute übertragen werden.

Fußball heute LIVE: Die Begegnungen im Carabao Cup im Überblick

Begegnung Queens Park Rangers vs. FC Everton Preston North End vs. Cheltenham Town FC Fulham vs. Leeds United FC Brentford vs. Oldham Athletic FC Watford vs. Stoke City Wigan Athletic vs. AFC Sunderland Norwich City vs. FC Liverpool FC Burnley vs. AFC Rochdale Sheffield United vs. FC Southampton Manchester City vs. Wycombe Wanderers Brighton & Hove Albion vs. Swansea City Manchester United vs. West Ham United FC Chelsea vs. Aston Villa FC Arsenal vs. AFC Wimbledon FC Millwall vs. Leicester City Wolverhampton Wanderers vs. Tottenham Hotspur Datum 21. September 2021 22. September 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Wettbewerb Carabao Cup | 3. Runde

Carabao Cup im TV: So wird der englische Spitzenfußball heute LIVE im Fernsehen übertragen

Liverpool, Manchester City, Manchester United, FC Chelsea - wenn man diese Namen liest, weiß jeder Mensch, dass er/sie sich auf hochklassigen Fußball freuen darf. Nicht umsonst gehören diese Mannschaften zu den besten Teams der Welt und sind heiße Anwärter auf den Titel der Champions League.

In England haben diese Mannschaften noch viel mehr Möglichkeiten ihr Talent unter Beweis zu stellen als in Deutschland: Neben einer längeren Ligasaison (38 Spieltage) gibt es nicht nur einen Pokalwettbewerb wie in Deutschland (DFB-Pokal), sondern gleich deren zwei (FA-Cup, Carabao Cup).

Wie wird der Carabao Cup heute LIVE übertragen?

Jetzt stellt sich für viele Anhänger:innen von englischen Mannschaften in Deutschland natürlich die Frage, wie die Begegnungen im Pokal übertragen werden - was gibt es schließlich Schöneres, als nach Feierabend den Bildschirm einzuschalten und Spitzenfußball LIVE zu sehen?

An dieser Stelle gibt es herausragende Nachrichten für alle Fans: Im unübersichtlichen Zirkus an unterschiedlichen Anbietern, welche Fußball hierzulande übertragen, kommt kein weiterer für den Carabao Cup hinzu - dieser wird nämlich von DAZN übertragen!

Premier League auf DAZN? So wird der Carabao Cup übertragen

Der beliebte Streamingdienst aus Ismaning überträgt Unmengen an Sport, darunter auch massenweise Fußball. Fans aus der Premier League sind mit DAZN auch noch bestens vertraut: Bis zum Sommer 2019 lief hier die Premier League exklusiv.

Von den 16 Begegnungen, die in dieser Runde des Carabao Cups stattfinden, überträgt DAZN sieben Stück! Vier sind am Dienstag, drei am Mittwoch zu sehen - ein Spiel ist sogar im linearen TV zu sehen. Doch dazu später mehr, erst einmal schauen wir uns die Begegnungen genauer an.

Mit Ralph Gunesch und Sebastian Kneißl: Diese Spiele werden auf DAZN übertragen

Begegnung Datum / Übertragung Queens Park Rangers vs. FC Everton 21. September 2021 | 20.45 Uhr LIVE auf DAZN | Kommentator: Tom Kirsten Preston North End vs. Cheltenham Town 21. September 2021 | 20.45 Uhr FC Fulham vs. Leeds United 21. September 2021 | 20.45 Uhr LIVE auf DAZN | Kommentator: Marcel Seufert FC Brentford vs. Oldham Athletic 21. September 2021 | 20.45 Uhr FC Watford vs. Stoke City 21. September 2021 | 20.45 Uhr Wigan Athletic vs. AFC Sunderland 21. September 2021 | 20.45 Uhr Norwich City vs. FC Liverpool 21. September 2021 | 20.45 Uhr LIVE auf DAZN | Kommentator: Uli Hebel | Experte: Ralph Gunesch FC Burnley vs. AFC Rochdale 21. September 2021 | 20.45 Uhr Sheffield United vs. FC Southampton 21. September 2021 | 20.45 Uhr Manchester City vs. Wycombe Wanderers 21. September 2021 | 20.45 Uhr LIVE auf DAZN | Kommentator: Michael Born Brighton & Hove Albion vs. Swansea City 22. September 2021 | 20.45 Uhr Manchester United vs. West Ham United 22. September 2021 | 20.45 Uhr LIVE auf DAZN | Kommentator: Michael Born | Experte: Sebastian Kneißl FC Chelsea vs. Aston Villa 22. September 2021 | 20.45 Uhr LIVE auf DAZN | Kommentator: Uli Hebel FC Arsenal vs. AFC Wimbledon 22. September 2021 | 20.45 Uhr FC Millwall vs. Leicester City 22. September 2021 | 20.45 Uhr Wolverhampton Wanderers vs. Tottenham Hotspur 22. September 2021 | 20.45 Uhr LIVE auf DAZN | Kommentator: Adrian Geiler

Carabao Cup im TV: Das sind DAZN 1 und DAZN 2

Ihr habt schon von DAZN gehört oder seid sogar schon Abonnent:in, wollt aber lieber den Carabao Cup im linearen Fernsehen verfolgen und habt keine Lust auf eine Mediathek und Streamingplattform, wie DAZN eine ist?

Good news! Seit diesem Sommer bietet DAZN zwei Fernsehprogramme an, welche ausgewählte Programmpunkte übertragen: DAZN 1 und DAZN 2. Am Dienstag überträgt DAZN 2 Norwich City vs. Liverpool, jeder Mensch mit Sky-Receiver oder Vodafone-Fernsehen kann diesen Fernsehsender empfangen. Das gesamte Programm findet ihr hier.

Carabao Cup heute LIVE: Fußball heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Der Carabao Cup läuft heute also auf DAZN, allerdings ist nur ein Spiel (Norwich City vs. FC Liverpool) LIVE im linearen TV zu sehen, die anderen sechs Begegnungen werden im LIVE-STREAM übertragen. Wir haben dazu alle relevanten Informationen zusammengefasst.

Carabao Cup heute LIVE und kostenlos sehen: Das ist der DAZN Probemonat

Es ist wohl die beliebteste Eigenschaft von DAZN: der DAZN Probemonat. Dieser ermöglicht es euch, kostenlos auf das gesamte Programm zugreifen! Ja, ihr habt richtig gelesen: Sei es NFL, Carabao Cup, Bundesliga oder NBA - die gesamte DAZN-Welt steht euch mit dem Probemonat offen.

Dabei ist das Kostenlose nicht das einzige Besondere an dem DAZN Probemonat, es wird nämlich noch besser: Der Probemonat ist unverbindlich, ihr könnt also auf alle Inhalte zugreifen und am Ende des Monats rechtzeitig kündigen - so müsst ihr im Anschluss nichts für ein Abonnement bezahlen!

DAZN bietet zwei Varianten: Bundesliga, Champions League, Carabao Cup etc. günstig auf DAZN sehen

Wenn der kostenlose Probemonat einmal abgelaufen ist, habt ihr zwei Möglichkeiten, wenn ihr weiterhin auf das Programm zugreifen wollt - beide Varianten zeigen das identische Programm! Nur Kosten und Laufzeiten unterscheiden sich.

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

Champions League, Bundesliga, NBA, NFL: So viel LIVE-Sport zeigt nur DAZN

Fußball Bundesliga Carabao Cup Champions League Ligue 1 Serie A LaLiga viele weitere Topligen

Basketball

American Football

Baseball

Radsport

Motorsport

Tennis

Darts

Kampfsport Boxen MMA / UFC WWE

und vieles mehr

