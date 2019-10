Ex-Chelsea-Keeper Rob Green über Sarris Umgang mit Callum Hudson-Odoi: "Wir fragten uns: 'Wie kann der Typ nicht spielen'"?

Maurizio Sarri schenkte Callum Hudson-Odoi bei Chelsea letzte Saison nur selten sein Vertrauen. Die Stars der Blues wunderten sich sehr darüber.

Ex-Torhüter Rob Green, in der Saison 2018/19 dritter Keeper beim , hat verraten, dass sich die Stars des FC Chelsea darüber echauffierten, wie selten der damalige Coach Maurizio Sarri auf Top-Talent Callum Hudson-Odoi setzte.

"Wir saßen letztes Jahr in der Kabine und die Jungs fragten: 'Wie kann der Typ nicht spielen?'", sagte der 39-jährige Green, der seine Karriere im Sommer beendete, im Interview mit Radio 5 Live. "Im Training ging er raus und nahm einige der besten Verteidiger der Welt auseinander. Er war regelmäßig der Beste im Training."

Rob Green über Callum Hudson-Odoi: "Er hat so eine brillante Mentalität"

Dennoch war Hudson-Odoi, der im vergangenen Winter heftig vom FC Bayern umworben wurde, unter Sarri kaum einmal Stammkraft. In der Hinrunde der Saison 2018/19 spielte der 18-jährige Flügelspieler nur ein einziges Mal in der Premier League, bis zu seinem Achillessehnenriss im April kam er dann auf insgesamt lediglich zehn Einsätze im englischen Oberhaus.

Green führte aus: "Es ging so weit, dass einige der besten Spieler der Welt im Training da standen und ihm für das applaudierten, was er da tat. Er hat so eine brillante Mentalität und ist so selbstbewusst. Wenn er auf den Platz geht, versuchte er besondere Dinge - auch auf der größten Bühne."

Früher als erwartet feierte Hudson-Odoi im September sein Comeback. In bislang vier Pflichtspielen für die erste Mannschaft von Trainer Frank Lampard kommt der aktuelle englische U21-Nationalspieler auf ein Tor und drei Assists. Seinen Vertrag bei den Londonern hatte er trotz des wohl weiterhin bestehenden Interesses der Bayern vor einigen Wochen bis 2024 verlängert.

Sarri verließ Chelsea nach nur einem Jahr wieder und wechselte zu . Bei den Blues übernahm Lampard, unter dem Hudson-Odoi wohl deutlich häufiger zum Zug kommen wird.