Cafu rät Coutinho zum Verbleib beim FC Bayern

Weltmeister Cafu hat für seinen Landsmann Philippe Coutinho einen Rat bezüglich seiner Karriereplanung: Er soll beim FC Bayern München bleiben.

Brasiliens zweimaliger Weltmeister Cafu gibt seinem Landsmann Philippe Coutinho (27) die Empfehlung, die Herausforderung bei Bayern München anzunehmen und auch über die Saison hinaus in der zu bleiben. "Ich würde ihm raten, in München zu bleiben", sagte der 49 Jahre alte Kapitän der brasilianischen Weltmeister-Elf von 2002 im SID-Interview bei einem Mercedes-Benz-Termin am Rande der Laureus-Award-Verleihung in Berlin.

Cafu sieht außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Barcelona-Leihgabe Coutinho: "Er ist ein unglaublicher Spieler. Wenn er auf der richtigen Position eingesetzt wird, kann er den Unterschied ausmachen."

Cafu: PSG gegen Dortmund der Favorit

Als Außenseiter sieht Cafu, 142-maliger Nationalspieler der Selecao, in den Achtelfinalfinalduellen gegen in der : "Es werden zwei schwierige Spiele für Dortmund, Paris wird hochmotiviert und engagiert zu Werke gehen."

Cafu glaubt zudem an eine Zukunft von Brasiliens Superstar Neymar bei PSG: "Ihm gebührt eine Führungsrolle, dieser Verantwortung muss er sich stellen." Angesprochen auf eine mögliche Unzufriedenheit des 222-Millionen-Euro-Mannes im Team von Trainer Thomas Tuchel betonte Cafu: "Wenn er gut spielt, zaubert das auch wieder ein Lächeln auf Neymars Gesicht."