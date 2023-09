BVB angeblich an zwei Talenten vom FC Valencia interessiert

Zwei vielversprechende Talente aus Valencia haben angeblich das Interesse der Dortmunder geweckt.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund interessiert sich nach Angaben des spanischen Portals El Nacional für zwei Spieler vom FC Valencia: Fran Pérez und Yarek Gasiorowski haben es dem Bundesliga-Vizemeister demnach angetan.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 20-jährige Pérez ist in seiner sportlichen Entwicklung dabei weiter: Er gehört zum Kader der ersten Mannschaft und lieferte in der aktuellen Saison in sechs LaLiga-Duellen zwei Vorlagen.

Der 18-jährige Gasiorowski hat sein Profi-Debüt noch nicht hinter sich. Der große Innenverteidiger läuft derzeit noch für die Jugendmannschaft von 'Los Che' auf.