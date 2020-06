BVB - Zorc bestätigt: Lucien Favre auch in der nächsten Saison Trainer von Borussia Dortmund

Sportdirektor Michael Zorc bestätigte, dass Lucien Favre auch in der anstehenden Spielzeit das Zepter beim Vizemeister schwingen wird.

Vizemeister wird mit Trainer Lucien Favre in die neue Spielzeit gehen. Das bestätigte Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag. "Wir gehen in dieser Konstellation in die neue Saison. Wir wollen da angreifen", sagte Zorc vor dem Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen die TSG Hoffenheim.

Favre besitzt beim BVB noch einen Vertrag bis Juni 2021. In seinen ersten zwei Jahren in Dortmund blieb der Schweizer ohne Titel, führte sein Team aber zweimal zur Vizemeisterschaft hinter Bayern München. "Wenn Bayern München über 80 Punkte macht, dann wird es für uns und jede andere Mannschaft in schwer, davor zu landen", sagte Zorc. In der vergangenen Saison holten die Münchner 78 Punkte, nach 33 Spieltagen in dieser Spielzeit haben sie 79 Zähler auf dem Konto.

Zorc, der seinen Vertrag am Mittwoch bis 2022 verlängert hatte, schloss eine Zusammenarbeit mit Favre über 2021 hinaus nicht aus: "Wir haben intern ein großes Vertrauensverhältnis und werden die Gespräche zu gegebener Zeit führen."