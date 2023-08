BVB zeigt offenbar Interesse an PSG-Stürmer Hugo Ekitiké

Borussia Dortmund sucht weiterhin nach einem Stürmer, eine mögliche Lösung hat der BVB wohl bei PSG gefunden.

WAS IST PASSIERT? Bereits im vergangenen Sommer machten Gerüchte die Runde, wonach Borussia Dortmund an Hugo Ekitiké von Paris Saint-Germain interessiert sei. Nun schreibt die Bild, dass BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bestrebt sei, den Stürmer von einem Transfer nach Dortmund zu überzeugen.

WAS IST DER HINTERGRUND? PSG hatte den 21-Jährigen in der vergangenen Saison von Stade Reims ausgeliehen und nun für 28,5 Millionen Euro gekauft. Da Ekitiké für PSG in 32 Spielen nur vier Tore erzielte, wurde in französischen Medien bereits vor einiger Zeit spekuliert, der Franzose könnte den Hauptstadtklub wieder verlassen.

WIE GEHT ES WEITER? Den Informationen der Bild zufolge soll Ekitiké einem Wechsel zum BVB gegenüber nicht abgeneigt sein. Doch laut Transfer-Insider Fabrizio Romano ist auch der FC Everton scharf auf eine Leihe des jungen Franzosen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In 51 Partien in der Ligue 1 erzielte Ekitiké bislang 13 Tore und bereitete acht Treffer vor. Bei PSG hat er noch Vertrag bis 2027.