BVB: FC Arsenal bereitet angeblich Angebot für Dan-Axel Zagadou vor

Die Gunners wollen ihre Defensive offenbar mit BVB-Verteidiger Dan-Axel Zagadou verstärken. Im Gespräch ist eine hohe Ablöse.

Der FC Arsenal soll großes Interesse an Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou von Borussia Dortmund haben. Das berichtet Times-Journalist Duncan Castles im "Transfer Window Podcast". "Er wird von Arsenal schon seit einiger Zeit als starke Option für die Innenverteidigerposition verfolgt und beobachtet. Mir wurde gesagt, dass sie aktiv an der Vorbereitung eines Transfers gearbeitet haben, um ihn diesen Sommer aus der Bundesliga zu holen", so Castles.

Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit soll der BVB dennoch vom 21-jährigen Innenverteidiger überzeugt sein. Laut den Ruhr Nachrichten sei daher eine Verlängerung seines im Sommer 2022 auslaufenden Vertrags geplant. Der BVB sei prinzipiell davon überzeugt, dass die Gesundheit bei Zagadou nicht zu einem dauerhaften Problem werde - obwohl er aktuell bereits an der dritten schweren Verletzung in jungen Jahren laboriert (Knie-OP).

Dan-Axel Zagadou kam von PSG zum BVB

Sollte der BVB, auch in Hinblick auf das mögliche Verpassen der Champions-League-Qualifikation, doch einen Verkauf anstreben, wäre Zagadou laut Castles für rund 30 Millionen Euro zu haben. "Vielleicht auch weniger, wenn man bedenkt, dass man nur noch ein Jahr Vertrag hat", schob er noch ein.

Bereits 2019 soll Arsenal an Zagadou interessiert gewesen sein. Nach der Verpflichtung von Mats Hummels entschied sich der BVB aber, Abdou Diallo für 32 Millionen Euro an Paris Saint-Germain zu verkaufen. Zagadou schloss sich 2017 dem BVB an, er wechselte damals ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Dortmund.