BVB: Das sagte Youssoufa Moukoko dem Schiedsrichter nach seinem ersten Bundesliga-Tor

Youssoufa Moukoko ist der jüngste Bundesligaspieler der Geschichte, hat für den BVB auch schon getroffen. Ganz besonders war für ihn sein erstes Tor.

In der Doku "BVB 09 - Stories who we are" (zu sehen auf DAZN) hat Borussia Dortmunds Supertalent Youssoufa Moukoko unter anderem über sein erstes Bundesliga-Tor Mitte Dezember letzten Jahres beim 1:2 gegen Union Berlin gesprochen.

"Über mein erstes Tor habe ich mich mehr gefreut als über den ersten Einsatz", sagte der 16-jährige Stürmer und führte aus: "Der Schiedsrichter meinte er muss schauen, ob das Tor Abseits ist. Da habe ich ihm gesagt: 'Bitte geben Sie mir keinen Herzinfarkt!'"

Knapp einen Monat zuvor war Moukoko mit seinem Profidebüt beim 5:2-Erfolg bei Hertha BSC zum jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten avanciert (16 Jahre und 1 Tag). "Mit 16 schon bei den Profis zu sein, nicht jeder schafft das. Ich bin glücklich darüber. Mein Debüt im November war wunderschön", betonte Moukoko. Dortmunds Co-Trainer Sebastian Geppert, der Moukoko bereits im Nachwuchs trainierte, sagte: "Als er an der Linie stand und ich sein Lächeln im Gesicht gesehen habe, habe ich mich natürlich total für ihn gefreut. Für diesen Tag hat er so viel getan."

Moukoko: "Ich will deutscher Meister mit dem BVB werden"

Moukoko war einst als Neunjähriger aus Kamerun nach Deutschland gekommen, begann beim FC St. Pauli und wechselte 2016 mit elf Jahren zum BVB. Über seine Anfänge in Kamerun sagte er: "Ich hatte immer die Nummer 10. Gegen andere Städte haben wir immer gewonnen. Dafür habe ich gesorgt. Wir waren eine Mannschaft, aber ich habe den Unterschied ausgemacht."

Inzwischen hat Moukoko für Dortmund 14-mal in der Bundesliga gespielt, dabei drei Treffer erzielt. Kommende Saison möchste er seine Einsatzzeiten weiter nach oben schrauben: "Wenn du in der Jugend immer gespielt hast und dann hoch kommst zu den Profis und erst einmal auf der Bank sitzt, das ist schon schwierig", erklärte er und fügte an: "Diese Saison möchte ich einfach so viel wie möglich spielen, um dann nächstes Jahr auch meine Spiele von Beginn an zu bekommen."

Große Ziele hat Moukoko mit dem BVB ohnehin: "Ich konzentriere mich nicht darauf, dass ich der jüngste Torschütze bin. Ich möchte noch mehr erreichen, ich möchte alles erreichen. Ich will auf jeden Fall deutscher Meister mit Dortmund werden."