BVB: Youssoufa Moukoko wohl nicht unverkäuflich

Borussia Dortmund soll wohl mit dem Gedanken spielen, den Stürmer zu verkaufen.

WAS IST PASSIERT? Trotz seiner erst kürzlich vollzogenen Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund ist Youssoufa Moukoko offenbar nicht unverkäuflich. Laut Bild dürfe er den Klub bei einem entsprechenden Angebot in diesem Sommer verlassen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 18-jährige Stürmer hatte seinen auslaufenden Vertrag erst im Januar bis 2026 verlängert. Im Zuge dessen bekam er eine Gehaltserhöhung auf sechs Millionen Euro pro Jahr sowie ein Handgeld in Höhe von zehn Millionen Euro. Zuletzt sagte Moukoko selbst: "Ich spiele nächste Saison auf jeden Fall beim BVB."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach einer überzeugenden Hinrunde nominierte ihn Bundestrainer Hansi Flick im Winter für den deutschen WM-Kader. In der Rückrunde fiel Moukoko wegen eines Syndesmosebandanrisses aus und musste sich anschließend hinter dem wiedergenesenen Sébastien Haller anstellen. Insgesamt kam er in seiner ersten vollen Saison bei den Profis in 35 Pflichtspielen auf sieben Tore und sechs Assists.