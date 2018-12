BVB-Top-Talent Youssoufa Moukoko verrät: Lionel Messi ist mein Vorbild

Borussia Dortmunds Sturmtalent Yousouffa Moukoko trifft in der U17-Bundesliga, wie er will. Nun verrät er, zu welchem Superstar, er aufschaut.

Borussia Dortmunds Sturmtalent Yousouffa Moukoko hat in einem Q&A bei Instagram verraten, dass Lionel Messi vom FC Barcelona sein großes Vorbild ist.

Als er von einem seiner Follower nach seinem Idol gefragt wurde, antwortete der 14-Jährige mit einem Bild des argemtinischen Superstars.

Yousouffa Moukoko 2018/19 mit 28 Toren für Brussia Dortmund

Mit 28 Treffern in der laufenden U17-Bundesligasaison ist Moukoko einmal mehr Top-Scorer seines Teams und Garant für den Herbstmeistertitel in der Staffel West. Dennoch sieht der Angreifer vor allem noch Schwächen in seinem Kopfballspiel, wie er einem weiteren Follower bei Instagram verriet.

Moukoko gilt als größtes Sturmtalent in der Jugendabteilung von Schwarz-Gelb. Als 14-Jähriger spielt er bereits in der U17 und führt seine Jugend als Kapitän an. In insgesamt 43 B-Jugend-Spielen kommt er auf 68 Tore.