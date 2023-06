BVB: Wird Borussia Dortmund auch beim Transfer von Iván Fresneda ausgestochen?

Nach dem gescheiterten Transfer von Edson Álvarez scheint es, als würde Borussia Dortmund erneut leer ausgehen.

WAS IST PASSIERT? Nach Angaben des spanischen Fußball-Portals Relevo soll der FC Barcelona eine Offerte für Iván Fresneda vorbereiten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Außenverteidiger stand schon zweimal kurz davor, zu Borussia Dortmund zu wechseln . Im vergangenen Winter und auch kurz nach Saisonende. Der Rechtsverteidiger wechselte jedoch kürzlich die Berateragentur - und das scheint nun der Sache eine neue Wendung gegeben zu haben.

Zudem hatte Real Valladolid gegenüber dem BVB offenbar eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro aufgerufen, was den Dortmundern deutlich zu viel gewesen sein soll.



DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Zuvor wurde auch spekuliert, dass es der neuen Agentur darum gehen könnte, Fresneda in die Premier League zu verkaufen. Schließlich seien dort die höchsten Handgelder zu erwarten. Auch der FC Arsenal soll interessiert sein.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Fresneda wurde vier Jahre lang in der Jugend von Real Madrid ausgebildet. Valladolids Nachwuchs schloss er sich 2020 an. Für die Profis absolvierte er bislang 26 Pflichtspiele. Fresneda besitzt in Spanien noch einen Vertrag bis 2025.