BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - der DFB-Pokal heute live

Der BVB (Borussia Dortmund) muss im DFB-Pokal heute bei Werder Bremen ran. Goal hat alle Infos zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM.

Am Dienstag (4. Februar) startet das Achtelfinale im . Heute Abend ist dabei gefordert, der BVB tritt bei -Konkurrent an. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr im Weserstadion.

Die Vorzeichen für das Duell im hohen Norden sind eindeutig: Während Dortmund mit drei Siegen aus drei Spielen in die Rückrunde gestartet und wieder mittendrin im Titelkampf ist, steckt Werder nach zuletzt zwei Pleiten in Folge ganz tief im Abstiegssumpf.

Am vergangenen Wochenende unterlag der Tabellen-16. dem FC Augsburg mit 1:2 , ein eigenes Tor haben die Grün-Weißen im Jahr 2020 immer noch nicht erzielt. Wie schon beim 1:0 in Düsseldorf zum Rückrunden-Auftakt profitierte Bremen auch in Augsburg von einem Eigentor des Gegners.

Beim BVB hat alleine Neuzugang Erling Haaland in seinen bisher drei Einsätzen schon sieben Treffer verbuchen können. Und in jedem Spiel des neuen Jahres gelangen der Elf von Trainer Lucien Favre satte fünf Buden, auch beim 5:0 gegen Union Berlin letzten Samstag .

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute live im Free-TV und im LIVE-STREAM sehen: Goal hat in diesem Artikel alle Infos dazu für Euch zusammengestellt. Außerdem erfahrt Ihr hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften, sobald sie vorliegen - und wir empfehlen Euch einen guten LIVE-TICKER zum Spiel.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen live: Die Daten zum Spiel im DFB-Pokal

Duell Werder Bremen vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Dienstag, 4. Februar 2020 | 20.45 Uhr Ort Wohninvest Weserstadion , Bremen ( ) Zuschauer 42.358 Plätze

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute live im TV schauen: Geht das?

Alles bereit für einen spannenden Pokal-Abend! Das Beste für alle Fans von BVB und Werder: Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, das Spiel live im TV zu schauen . Und sogar das Free-TV überträgt - alle Infos dazu folgen!

BVB bei Werder Bremen heute live im Free-TV: Die ARD zeigt / überträgt den DFB-Pokal

Es ist eines der Topspiele im Achtelfinale des DFB-Pokals 2019/20: Werder Bremen hat am Dienstag um 20.45 Uhr Borussia Dortmund zu Gast im Weserstadion, das Spiel wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Die ARD zeigt Werder vs. BVB heute live im Free-TV! Bereits um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung im Ersten, also bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff. Moderator Alexander Bommes und Experte Thomas Broich übernehmen die Vorberichterstattung für das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs. Als Kommentator während der 90 Minuten führt in der ARD Gerd Gottlob durch die Partie.

Werder Bremen - BVB heute live in der ARD: Alle Infos zur Übertragung

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Gerd Gottlob

: Gerd Gottlob Experte : Thomas Broich

: Thomas Broich Moderator: Alexander Bommes

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute live im TV schauen: Zeigt / überträgt Sky den DFB-Pokal?

Neben der Übertragung im Free-TV bei der ARD ist auch Sky am Dienstag in Bremen am Start. Der Pay-TV-Sender hat sogar die Rechte an allen Spielen im DFB-Pokal und zeigt / überträgt daher logischerweise auch Werder gegen BVB live im TV .

Dabei bietet Sky zwei Optionen an: Ihr könnt Bremen gegen Dortmund sowohl im Einzelspiel ( Sender: Sky Sport 4 / Sky Sport 4 HD) schauen und damit keine Sekunde der vollen 90 Minuten verpassen. Oder Ihr entscheidet Euch für die Konferenz, die auf Sky Sport 1 (HD) läuft. Dabei wird zwischen Werder - BVB und dem parallel stattfindenden Spiel Schalke vs. Hertha hin- und hergewechselt.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute live im TV bei Sky: Alle Infos zum Einzelspiel

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Kai Dittmann

: Kai Dittmann Kanal: Sky Sport 4 / Sky Sport 4 HD

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute live im TV bei Sky: Alle Infos zur Konferenz

Art der Übertragung : Konferenz

: Konferenz Start der Übertragung : 18 Uhr

: 18 Uhr Anstoß von Bremen vs. BVB : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Frank Buschmann

: Frank Buschmann Moderator : Sebastian Hellmann

: Sebastian Hellmann Kanal: Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD

Allerdings empfangt Ihr Sky nicht gratis, sondern müsst Euch erst ein kostenpflichtiges Abonnement beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München besorgen. Auf der offiziellen Webseite von Sky erhaltet Ihr alle Informationen zu aktuellen Preisen und Paketen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute kostenlos im LIVE-STREAM schauen: So geht's

Genau wie bei der TV-Übertragung habt Ihr auch im Internet mehrere Möglichkeiten, heute ( Dienstag, 4. Februar, Anstoß 20.45 Uhr ) Werder Bremen gegen Borussia Dortmund zu schauen.

Die kostenlose Option ist auch in puncto LIVE-STREAM die ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt / überträgt den Auftritt des BVB in Bremen nämlich auch gratis im LIVE-STREAM auf sportschau.de.

BVB bei Werder Bremen heute kostenlos im LIVE-STREAM der ARD auf sportschau.de

Die Übertragung im LIVE-STREAM ist identisch mit der im TV. Auch hier führen also Moderator Alexander Bommes und Experte Thomas Broich durch die Sendung, kommentiert wird das Spiel von Gerd Gottlob.

Über diesen Link kommt Ihr direkt zum kostenlosen LIVE-STREAM für Werder Bremen vs. BVB!

BVB bei Werder Bremen heute im LIVE-STREAM schauen: Weitere Optionen

Ihr könnt es Euch denken: Auch beim LIVE-STREAM ist Sky Eure zweite Option, sollte Euch die Übertragung im kostenlosen STREAM der ARD nicht überzeugen.

Der Sender zeigt / überträgt seine Inhalte aus dem TV auch im Internet via LIVE-STREAM. Dabei gibt es genau zwei Möglichkeiten, heute Abend Werder Bremen gegen Dortmund zu sehen.

Eine weitere Art, das Auswärtsspiel des BVB in Bremen live zu sehen, ist die Fußball-App Onefootball. Dort kann seit der aktuellen Saison jedes Spiel des deutschen Pokals im Einzelspiel per LIVE-STREAM angeschaut werden. Kostenpunkt der ganzen Angelegenheit: 3,99 Euro pro Spiel.

Alle Informationen dazu bekommt Ihr auf der Homepage von Onefootball.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen: Sky Go zeigt / überträgt den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM

Wer ein Abo bei Sky abschließt, hat automatisch auch Zugriff auf Sky Go. Das ist die Streamingplattform des TV-Senders. Mit einem PIN, der Euch bei Abschluss Eures Paketes zur Verfügung gestellt wird, könnt Ihr Euch bei Sky Go einloggen und dann los streamen.

So seht Ihr auch Bremen gegen Dortmund heute um 20.45 Uhr im LIVE-STREAM auf Sky Go. Hier könnt Ihr euch die entsprechende App herunterladen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Wer kein Sky-Abo hat, spontan aber dennoch die Übertragung des Pay-TV-Senders zu Werder Bremen vs. BVB schauen will, kann auch auf den LIVE-STREAM bei Sky Ticket zurückgreifen.

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen am Dienstag live ! Das Angebot ist kurzfristig buchbar und setzt keine langfristigen Laufzeiten voraus. Im Monatsabo kostet Sky Ticket zum Beispiel im ersten Monat 9,99 Euro und ist monatlich kündbar. Ab dem zweiten Monat erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro.

Es gibt zudem auch die Möglichkeit, sich mit Sky Ticket einen Tageszugang zu allen Sky-Inhalten zu verschaffen. Alle Preise und mögliche Paketoptionen entnehmt Ihr am besten der offiziellen Webseite von Sky Ticket.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen: Den DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt weder im Free-TV bei der ARD noch im Pay-TV bei Sky oder in einem der LIVE-STREAMS dabei sein, wenn Werder Bremen im DFB-Pokal auf Borussia Dortmund trifft? Dann kann der LIVE-TICKER von Goal Abhilfe schaffen.

Der bietet zwar keine Live-Bilder vom Spiel, schildert Euch aber in Schriftform den Spielverlauf und jede wichtige Szene aus Bremen. Außerdem werdet Ihr beinahe in Echtzeit über Tore informiert und bekommt interessante Statistiken zur Partie an die Hand.

HIER gelangt Ihr direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zu Werder - BVB!

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute live: Die Aufstellungen

Welche Anfangsformation wählt BVB-Trainer Lucien Favre? Und wie geht Werder Bremen personell in den Pokalkracher? Rund eine Stunde vor Anpfiff, also heute um etwa 19.45 Uhr, erhaltet Ihr hier alle Infos zu den Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen live: Die Bilanz

Werder Bremen (bislang 112 Duelle) Borussia Dortmund 44 Siege 48 20 Unentschieden 20 48 Niederlagen 44 189 Tore 188

BVB (Borussia Dortmund) bei Werder Bremen heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick