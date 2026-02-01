Zum Abschluss des 20. Bundesligaspieltags kommt es am heutigen Sonntag, den 1. Februar, zum Duell zwischen dem BVB und dem 1. FC Heidenheim. Die Begegnung startet um 17.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

BVB vs. 1. FC Heidenheim bei Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund heute live im Stream und TV?

DAZN zeigt die Partie zwischen dem BVB und dem 1. FC Heidenheim heute exklusiv im TV und Livestream. Um 16.45 Uhr beginnen auf DAZN 1 die Vorberichte zu der Partie. So sieht das DAZN-Team heute aus:

Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Nils Petersen

DAZN überträgt das Bundesligaspiel zudem live und in voller Länge im Livestream. Die Livestream-Übertragung des Pay-TV-Senders findet Ihr auf der DAZN-Website oder in der DAZN-App.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen 1. FC Heidenheim

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim: Aufstellungen

News über Borussia Dortmund

Der BVB traf unter der Woche in der Champions League auf Inter Mailand. Die Dortmunder verloren die Partie mit 0:2 und beendeten so die Gruppenphase der Königsklasse auf Rang 17. In den Playoffs bekommt es das Team von Niko Kovac nun mit Atalanta Bergamo zu tun.

In der Bundesliga lief es für die Dortmunder zuletzt hingegen besser. Gegen Union Berlin gewann der BVB am letzten Spieltag mit 3:0. Die Borussia hat derzeit 42 Zähler auf dem Punktekonto und spielt damit in der Liga ganz oben mit.

News über den 1. FC Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim ist am vergangenen Bundesligaspieltag auf den letzten Tabellenrang abgerutscht. Das Team von Frank Schmidt verlor am letzten Wochenende mit 0:3 gegen RB Leipzig und kassierte damit die bereits zwölfte Pleite in dieser Saison.

Form

Bilanz direkte Duelle

Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim: Die Tabellen

