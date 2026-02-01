Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoFC Heidenheim
GOAL

BVB vs. 1. FC Heidenheim bei Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund heute live im Stream und TV?

Der BVB trifft am heutigen Tag in der Bundesliga auf den 1. FC Heidenheim. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Zum Abschluss des 20. Bundesligaspieltags kommt es am heutigen Sonntag, den 1. Februar, zum Duell zwischen dem BVB und dem 1. FC Heidenheim. Die Begegnung startet um 17.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

BVB vs. 1. FC Heidenheim bei Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund heute live im Stream und TV?

DAZNHier ansehen

DAZN zeigt die Partie zwischen dem BVB und dem 1. FC Heidenheim heute exklusiv im TV und Livestream. Um 16.45 Uhr beginnen auf DAZN 1 die Vorberichte zu der Partie. So sieht das DAZN-Team heute aus:

  • Moderator: Daniel Herzog
  • Kommentator: Lukas Schönmüller
  • Experte: Nils Petersen

DAZN überträgt das Bundesligaspiel zudem live und in voller Länge im Livestream. Die Livestream-Übertragung des Pay-TV-Senders findet Ihr auf der DAZN-Website oder in der DAZN-App. 

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen 1. FC Heidenheim

crest
Bundesliga - Bundesliga
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs FC Heidenheim Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestHDH
1
G. Kobel
4
N. Schlotterbeck
23
E. Can
5
R. Bensebaini
7
J. Bellingham
26
J. Ryerson
24
D. Svensson
10
J. Brandt
8
F. Nmecha
14
M. Beier
9
S. Guirassy
41
D. Ramaj
6
P. Mainka
19
Jonas Föhrenbach
4
T. Siersleben
2
M. Busch
30
N. Dorsch
17
M. Honsak
21
A. Beck
22
A. Ibrahimovic
3
Jan Schöppner
18
M. Pieringer

4-2-3-1

HDHAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Schmidt

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

News über Borussia Dortmund

Der BVB traf unter der Woche in der Champions League auf Inter Mailand. Die Dortmunder verloren die Partie mit 0:2 und beendeten so die Gruppenphase der Königsklasse auf Rang 17. In den Playoffs bekommt es das Team von Niko Kovac nun mit Atalanta Bergamo zu tun.

In der Bundesliga lief es für die Dortmunder zuletzt hingegen besser. Gegen Union Berlin gewann der BVB am letzten Spieltag mit 3:0. Die Borussia hat derzeit 42 Zähler auf dem Punktekonto und spielt damit in der Liga ganz oben mit. 

Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images

News über den 1. FC Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim ist am vergangenen Bundesligaspieltag auf den letzten Tabellenrang abgerutscht. Das Team von Frank Schmidt verlor am letzten Wochenende mit 0:3 gegen RB Leipzig und kassierte damit die bereits zwölfte Pleite in dieser Saison.

Form

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

HDH
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/12
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

BVB

Letzte 5 Spiele

HDH

3

Siege

2

Unentschieden

0

Siege

10

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Nützliche Links

Werbung
0