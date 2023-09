BVB: "Viele Annäherungsversuche!" Edson Álvarez spricht über Interesse von Borussia Dortmund

Mittelfeldspieler Edson Álvarez von West Ham United hat über das Interesse von Borussia Dortmund an ihm in der vergangenen Transferperiode gesprochen.

WAS IST PASSIERT? Der mexikanische Nationalspieler Edson Álvarez hat sich im Rahmen der Länderspielpause erstmals zu den BVB-Gerüchten geäußert, welche im frühen Stadium des abgelaufenen Transfersommers aufkamen.

WAS WURDE GESAGT? "Borussia Dortmund war eine ziemlich konkrete Option", bestätigte 25-Jährige und führte weiter aus: "Am Ende ist es nicht dazu gekommen, aber ja, es gab viele Annäherungsversuche von ihnen, einschließlich Besuchen in Amsterdam, um meine Familie zu treffen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Noch interessanter macht diese Aussagen, dass BVB-Boss Hans-Joachim Watzke im August zur Causa Álvarez noch betont hatte: "In Sachen Álvarez waren wir nie so weit, wie die Medien berichtet haben. Es gab nie Verhandlungen mit Ajax Amsterdam über ihn."

Álvarez weckte wohl vor allem bei Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl Interesse. Letztlich kam ein Transfer aber bekanntlich nicht zustande, der 25-Jährige wechselte stattdessen für 38 Millionen Euro von Ajax zu West Ham.

