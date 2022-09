BVB will Vertrag mit Youssoufa Moukoko verlängern - Sportdirektor Sebastian Kehl optimistisch

Nach aktuellem Stand wäre Youssoufa Moukoko im kommenden Sommer ablösefrei. Der BVB arbeitet weiter an einer Verlängerung.

Sportdirektor Sebastian Kehl von Borussia Dortmund zeigt sich weiterhin optimistisch bezüglich einer Vertragsverlängerung von Sturmtalent Youssoufa Moukoko. Der 17-Jährige schoss den BVB am Samstag zum 1:0-Derbysieg gegen den FC Schalke 04.

"Wir sind seit geraumer Zeit in Gesprächen, das ist alles sehr vertrauensvoll und eng. Es ist wichtig für ihn zu wissen, dass er weiß, dass er einen Verein hat, der auf ihn baut", sagte Kehl im Sport1-Doppelpass. "Dafür brauchen wir die Öffentlichkeit nicht, das kriegen wir schon hin."

Eine Einigung zwischen beiden Parteien gebe es jedoch noch nicht, "am Ende müssen natürlich auch ein paar andere Rahmenbedingungen stimmen", gab Kehl an.

Youssoufa Moukoko könnte den BVB 2023 ablösefrei verlassen

Moukokos Vertrag in Dortmund läuft im Sommer 2023 aus, zuletzt musste der Linksfuß meistens Routinier Anthony Modeste den Vortritt lassen. Helfen soll bei einer Verlängerung Moukokos guter Draht zu Trainer Edin Terzic.

"Edin unterhält sich sehr viel mit Youssoufa, der sehr jung ist und dazu ein Spieler in einer Phase, der geführt werden muss", erklärte Kehl. "Youssoufa hat natürlich große Erwartungen. Er war der größte Jugendstürmer, den Borussia Dortmund hatte. Aber er ist erst 17 und braucht Zeit. Wir sind weiterhin der richtige Klub für ihn, das denkt er auch", schloss Kehl ab.

In der laufenden Spielzeit kam Moukoko in neun Pflichtspielen zum Einsatz, stand dabei zweimal in der Startformation und war bislang an vier Toren (zwei Tore, zwei Vorlagen) direkt beteiligt.