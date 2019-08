BVB verpflichtet Island-Talent Kolbeinn Finnsson vom FC Brentford

hat das isländische Mittelfeldtalent Kolbeinn Birgir Finnsson vom FC Brentford verpflichtet. Das gab der englische Zweitligist auf Twitter bekannt.

Der 19-jährige Finnsson wird bis 2022 an den BVB gebunden. Dort ist er vorerst für die zweite Mannschaft in der Regionalliga eingeplant.

Finnsson wechselte 2018 zum FC Brentford, wurde dann aber zurück in seine Heimat zu Fylkir Reykjavik verliehen.

Brentford B forward Kolbeinn Finnsson has joined @BVB for an undisclosed fee



The 19-year-old agreed terms last week before flying over to sign his contract in Dortmund#BrentfordFC #BVB pic.twitter.com/iXv82OF8BV