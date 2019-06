BVB unzufrieden mit neuem Bundesliga-Spielplan: "Absolut suboptimal"

Am Freitag wurde der Spielplan für die neue Bundesliga-Saison veröffentlicht. Beim BVB kommen die Spielterminierungen weniger gut an.

Der am Freitag veröffentlichte Spielplan der Bundesliga hat bei für Missstimmung gesorgt. Der Vizemeister muss nach seinen sechs Gruppenspielen in der immer auswärts antreten. "Jedes Mal nach einem kräftezehrenden Champions-League-Spiel - ob nun daheim oder noch extremer auswärts - in der auswärts antreten zu müssen, das ist absolut suboptimal. Das weiß jeder, der sich mit der Thematik Belastungssteuerung auskennt", sagte Sportdirektor Michael Zorc dem kicker .

Titelverteidiger Bayern München hat derweil nach allen sechs Vorrundenspielen in der Königsklasse ein Heimspiel. muss wie der BVB immer auswärts ran. Bei ist das Verhältnis mit drei Heim- und drei Auswärtsspielen ausgeglichen.

In der vergangenen Saison spielte Dortmund nach Gruppenspielen in der Champions League nur einmal auswärts, die Bayern mussten hingegen fünfmal in fremden Stadien ran.