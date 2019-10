BVB U19 bei Inter Mailand: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung - hier wird die UEFA Youth League heute live übertragen

Der Nachwuchs von Borussia Dortmund tritt in der UEFA Youth League bei Inter Mailand an. Goal hat alle Infos zur Übertragung live in TV und STREAM.

Bevor am Abend die Champions-League-Hymne ertönt und sich die Großen im San Siro messen, treffen am Nachmittag die U19-Teams von und in der UEFA aufeinander. Anstoß ist am Mittwoch (23. Oktober) um 16 Uhr.

Die Dortmunder Youngster um Supertalent Youssoufa Moukoko mussten am vergangenen Wochenende einen herben Rückschlag im Liga-Alltag wegstecken. Das Revierderby gegen die U19 von Erzrivale Schalke 04 verlor das Team von Trainer Michael Skibbe überraschend deutlich mit 0:4. Damit blieb der BVB-Nachwuchs in der Tabelle der A-Junioren- West zwar auf Rang vier, der Rückstand auf Spitzenreiter Köln beträgt nun aber schon fünf Punkte.

Auf internationaler Ebene wollen die Dortmunder Talente nun am Mittwoch in Mailand Wiedergutmachung betreiben. Der Start in die Youth League verlief durchwachsen: Zum Auftakt setzten Moukoko und Co. ein Ausrufezeichen und bezwangen die Junioren des FC Barcelona zuhause mit 2:1. Am zweiten Spieltag setzte es allerdings eine 0:1-Niederlage bei .

Hinter den Tschechen und Inter ist Dortmund daher vor Spieltag Nummer 3 nur Dritter in Gruppe F. Die U19 der Nerazzurri feierte bisher zwei klare Siege (4:0 gegen Prag, 3:0 in Barcelona).

In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen darüber, wo Ihr den Auftritt des BVB bei Inter Mailand in der UEFA Youth League heute live im TV und im LIVE-STREAM anschauen könnt. Zudem bekommt Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn - also am Mittwoch gegen 15 Uhr - die Aufstellung der Dortmunder.

BVB U19 bei Inter Mailand: Wer zeigt / überträgt die UEFA Youth League heute live im TV?

Einstimmen auf den Kracher zwischen Inter und Borussia Dortmund am Abend in der ? Was könnte da besser passen, als den U19-Teams der beiden Vereine ein paar Stunden vorher zuzuschauen, wie sie um Punkte in der UEFA Youth League kämpfen.

Sport1 macht das am Mittwoch möglich! Dort seht Ihr Inter U19 gegen BVB U19 heute live im Free-TV. Um 15.55 Uhr, also fünf Minuten vor dem Anpfiff, startet am Mittwoch (23. Oktober) die Übertragung beim TV-Sender aus Ismaning.

BVB U19 gegen Inter: Die UEFA Youth League live im TV bei Sport1 sehen

Sobald um 16 Uhr der Ball rollt, bringt Euch Sport1 das Geschehen aus Mailand live und in Farbe in Euer Wohnzimmer. Wer also dabei sein will, wenn Moukoko und Co. den Nachwuchs der Nerazzurri herausfordern: Einfach TV anschalten und Spiel genießen!

Inter Mailand U19 vs. BVB U19 heute im LIVE-STREAM schauen: So geht's!

Für alle, die nicht am TV-Gerät live mit dabei sein können, gibt es heutzutage natürlich eine praktische Alternative: So könnt Ihr den Auftritt der U19 von Borussia Dortmund bei Inter Mailand heute auch im LIVE-STREAM verfolgen.

Die einzige, aber sehr lohnenswerte Option ist auch dafür Sport1. Der TV-Sender überträgt die Partie des BVB in der Youth League in Mailand nämlich auch kostenlos im LIVE-STREAM auf Sport1.de!

Die Übertragung ist dabei analog zu jener im TV. Heißt: Auch der LIVE-STREAM startet um 15.55 Uhr am Mittwoch, ehe fünf Minuten später dann der Anpfiff ertönt. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM für Inter U19 vs. Dortmund U19!

Inter U19 gegen Borussia Dortmund U19: Spielt Youssoufa Moukoko in der Youth League mit?

Ja, Mega-Juwel Youssoufa Moukoko, obwohl erst 14 Jahre alt, läuft seit dieser Saison auch in der UEFA Youth League auf!

Der Stürmer wurde zur laufenden Spielzeit bereits in die U19 des BVB hochgezogen und ist auch in der Nachwuchs-Version der Champions League am Start. Beim 2:1 gegen Barca zum Auftakt stand Moukoko gleich in der Anfangsformation und wurde nach rund 80 Minuten ausgewechselt.

Schluss! Aus! Der BVB schlägt zum Auftakt in die @UEFAYouthLeague den verdient mit 2:1. Eine fantastische Leistung! Glückwunsch, Jungs! — BVBJugend (@BVBJugend) 17. September 2019

Beim 0:1 gegen Slavia Prag wirkte der 14-Jährige dann sogar über die vollen 90 Minuten mit. Auf sein Premieren-Tor in der Youth League wartet Moukoko allerdings noch - vielleicht glückt ihm das ja heute gegen Inter?!

BVB U19 bei Inter: Das ist der Stand in Gruppe F der UEFA Youth League

1. Spieltag:

Inter Mailand - Slavia Prag 4:0 (1:0)

Borussia Dortmund - FC Barcelona 2:1 (0:1)

2. Spieltag:

Slavia Prag - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

FC Barcelona - Inter Mailand 0:3 (0:1)

3. Spieltag:

Slavia Prag - FC Barcelona (Mi., 14 Uhr)

Inter Mailand - Borussia Dortmund (Mi., 16 Uhr)

Die Tabelle:

PLATZIERUNG TEAM PUNKTE TORE 1 Inter Mailand 6 7:0 2 Slavia Prag 3 1:4 3 Borussia Dortmund 3 2:2 4 FC Barcelona 0 1:5

Inter U19 gegen BVB U19 heute live: Die Aufstellung der Dortmunder

Mit welcher Elf beginnt BVB-Trainer Michael Skibbe das Duell bei Inter Mailand? Setzt er im Angriff wieder auf Youssoufa Moukoko? Sobald die Aufstellung der U19 von Borussia Dortmund bekannt ist, könnt Ihr sie hier nachlesen!

Wer zeigt / überträgt BVB U19 bei Inter Mailand live im TV und im LIVE-STREAM? Die Übertragung der Youth League im Überblick