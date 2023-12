BVB: Transferschlappe? DFB-Talent entscheidet sich wohl gegen Borussia Dortmund

Bei Borussia Dortmund brennt vor Weihnachten der Baum, nun soll sich auch ein DFB-Talent gegen die Schwarz-Gelben entschieden haben.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat im Tauziehen um den 16-jährigen Stürmer Otto Stange offenbar den Kürzeren gezogen. Wie die Bild berichtet, steht der Hamburger SV kurz vor einer Vertragsverlängerung mit dem Talent.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach sei der HSV "auf einem guten Weg", Stange längerfristig an den Verein zu binden. Im Januar soll alles unter Dach und Fach gebracht werden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Stange machte in dieser Spielzeit in der B-Jugend der Rothosen auf sich aufmerksam. In elf Spielen erzielte der Deutsch-Brasilianer 13 Treffer.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

imago images

WIE GEHT ES WEITER? Die Entwicklung von Stange wird derzeit gefördert. In dieser Spielzeit nahm er bereits mehrfach am Training der Profis teil und stand sogar einmal im Kader des Zweitligisten.