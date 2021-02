BVB: Marwin Hitz, Felix Passlack und Thomas Delaney sollen bei Borussia Dortmund verlängern

Beim BVB arbeitet man offenbar an den Vertragsverlängerungen mit drei Spielern, die nicht unbedingt zu den Stammkräften zählen.

Die Verträge von Marwin Hitz und Felix Passlack bei Borussia Dortmund laufen am Saisonende aus. Nach Informationen der Sport Bild möchte der BVB jedoch beide Spieler halten, mit beiden sollen zeitnah Gespräche anstehen.

Hitz soll mit einer Entscheidung allerdings noch zögern. Der Schweizer ist in Dortmund bislang nur Ersatzmann von Roman Bürki, Hitz würde offenbar gerne wieder mehr spielen. Auch bei Passlack, dessen letzter Einsatz in der Bundesliga Ende November erfolgte, ist noch offen, ob er seine Zukunft bei der Borussia sieht. Gegen Paderborn im Pokalachtelfinale am Dienstagabend stand er über 120 Minuten auf dem Platz.

BVB: Thomas Delaney steht bis 2022 unter Vertrag

Ebenfalls verlängert werden soll zudem der Vertrag von Thomas Delaney. Das Arbeitspapier des Mittelfeld-Allrounders läuft noch bis 2022. Der Däne zählte zuletzt zu den wichtigen Leistungsträgern im BVB-Kader, der offenbar nicht Gefahr laufen will, Delaney in einem Jahr ablösefrei ziehen lassen zu müssen.

In der Saison 2020/2021 hat Delaney bislang 19 Spiele für die Borussia gemacht. In diesen Einsätzen kommt der 29-Jährige auf ein Tor und vier Assists. Zuletzt hatte der kicker berichtet, dass sich der Däne auch einen Karriereabstecher nach Japan oder in die USA vorstellen könne.