Ex-BVB-Flop Emre Mor wechselt zu Fenerbahce

Ex-Bundesligaprofi Emre Mor zieht es nach Istanbul. Der Rechtsaußen von Fatih Karagümrük wird bei Fenerbahce anheuern.

Fenerbahce steht vor einer Verpflichtung von Ex-BVB-Spieler Emre Mor. Wie aus einem Statement des türkischen Klubs hervorgeht, hat man sich mit dem Angreifer und dessen Klub Fatih Karagümrük grundsätzlich auf einen Transfer in diesem Sommer verständigt.

Açıklama



Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/t4EuSI8ocq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2022

"Unser Verein hat sich mit Fatih Karagümrük und dem Spieler selbst grundsätzlich auf den Transfer von Emre Mor geeinigt", heißt es in der Mitteilung.

Fenerbahce: Emre Mor spielte 2016/17 beim BVB

Mor stand zuletzt bei Celta Vigo unter Vertrag, war aber in der vergangenen Saison an Fenerbahce-Lokalrivale Fatih Karagümrük SK ausgeliehen. Dort erzielte er in 29 Spielen sechs Tore und kam auf vier Assists. Eigentlich sollte er nun ablösefrei zu Karagümrük wechseln.

In der Saison 2016/17 spielte Mor für Borussia Dortmund in der Bundesliga. Als großes Talent von Nordsjaelland verpflichtet, enttäuschte er die hohen Erwartungen allerdings. Es folgte ein Wechsel nach Vigo samt zahlreicher Ausleihgeschäfte – unter anderem auch zu Fenerbahces Erzrivale Galatasaray.