BVB: Transfer von Felix Nmecha könnte für Dortmund teurer als gedacht werden

Ein Wunschspieler der Dortmunder könnte teurer werden als bisher angenommen.

WAS IST PASSIERT? Alles deutet darauf hin, dass sich Felix Nmecha dem BVB anschließen wird. Für die Dortmunder könnte der Transfer des Mittelfeldspielers vom VfL Wolfsburg aber teurer werden als gedacht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Noch fehlt die Einigung zwischen den Schwarz-Gelben und de Wölfen bezüglich der Ablösesumme. Zunächst war von einem Betrag zwischen 15 und 20 Millionen Euro die Rede. Doch laut kicker und den Ruhr Nachrichten wird Nmecha den BVB wohl mehr kosten.

Beim kicker heißt es, die Westfalen müssen wohl bis zu 25 Millionen Euro aufbringen. Die Ruhr Nachrichten schreiben, dass der VfL gegenüber den Dortmundern deutlich gemacht hat, in welcher Preiskategorie man sich einen Wechsel vorstellen kann. Dabei soll es sich um eine Ablöse "in der Nähe der Marke von 30 Millionen Euro" handeln.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

(C)Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Laut der Dortmunder Zeitung sei es möglich, dass am kommenden Wochenende der Durchbruch in den Verhandlungen erzielt wird. Ziel des BVB ist es, Nmecha beim Trainingsauftakt am 5. Juli dabei zu haben.