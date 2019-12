BVB: Transfer von Erling Haaland zu Borussia Dortmund rückt wohl näher

Der mögliche Wechsel von Salzburg-Juwel Erling Haaland zum BVB nimmt Formen an. Der Norweger wurde offenbar am Dortmunder Flughafen gesichtet.

Ein Wechsel von Erling Haaland zu rückt übereinstimmenden Medienberichten zufolge immer näher. Der 19 Jahre alte Stürmer von Red Bull Salzburg sei mit einer Chartermaschine am Dortmunder Flughafen gelandet und dort von BVB-Mitarbeitern in Empfang genommen worden.

Das berichten die Ruhr Nachrichten und Radio 91,2 . Bereits in den vergangenen Wochen war über einen Wechsel des Norwegers zum BVB spekuliert worden. Die Dortmunder suchen nach einer Verstärkung im Sturmzentrum. Sportdirektor Michael Zorc und Vereinsboss Hans-Joachim Watzke räumten jüngst Fehler in der Kaderplanung ein.

Vertrag bis 2023: Erling Haaland verfügt bei Salzburg offenbar über Ausstiegsklausel

Zunächst war Mario Mandzukic beim BVB im Gespräch, der sagte der Borussia laut Bild aber ab. So rückte Haaland in den Fokus. Der Transfer scheint nun immer näher zu rücken. Haaland ist bis 2023 an Salzburg gebunden, die Bild will jedoch von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro wissen.

Sein aktueller Trainer Jesse Marsch rät Haaland zu einem Wechsel zum Schwesterklub . "Leipzig ist ein toller Verein für jeden Spieler, vor allem für junge und explosive Fußballer, die stark im Umschaltspiel sind. In der Theorie würden Haaland und Leipzig toll zusammenpassen", sagte Marsch im Gespräch mit Omnisport .

Salzburgs Erling Haaland über Wechselgerüchte: "Ich konzentriere mich nur auf meinen Job"

Haaland selbst hielt sich in den vergangenen Wochen bedeckt. "Ich konzentriere mich nur auf meinen Job und genieße jeden Tag den Moment, das ist mein Fokus, auf Salzburg, das ist überhaupt kein Problem", sagte der norwegische Nationalspieler vor der 0:2-Niederlage gegen den am Dienstag.

Haaland erzielte in der laufenden -Saison in Österreich 16 Tore in 14 Spielen. In der traf er achtmal in den sechs Gruppenspielen. Dazu sammelte er vier Treffer in den beiden ÖFB-Cup-Partien seiner Salzburger.