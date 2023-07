BVB: Trainer Edin Terzic mit Testspiel-Auftritt nicht zufrieden

BVB-Trainer Edin Terzic hat seine Mannschaft nach dem 3:2-Testspielsieg gegen Rot-Weiß Oberhausen kritisiert

WAS IST PASSIERT? BVB-Trainer Edin Terzic hat seine Mannschaft nach dem 3:2-Testpielsieg gegen Rot-Weiß Oberhausen kritisiert.

Beim immer wieder verletzungsgeplagten Emre Can freute sich Terzic unterdessen und hatte für den Mittelfeldspieler warme Worte parat.

WAS WURDE GESAGT? "Uns haben heute deutlich weniger Sachen gefallen als uns Dinge missfallen haben. Man hat gemerkt, dass wir noch einige Themen in Angriff nehmen müssen", sagte Terzic nach dem knappen Testspielerfolg, den die Dortmunder erst in letzter Sekunde bewerkstelligten.

Über Can sagte der Coach, er freue sich, dass dieser "gesund aus der Sommerpause gekommen ist und sofort einsteigen konnten. Das war nicht häufig so. Das war im Sommer schon ein Problem und auch im Winter hat er viele Teile der Vorbereitung verpasst. Jetzt macht er einen sehr guten Eindruck. Ich finde, er hat sich nicht nur bei uns, sondern besonders auch in der Nationalmannschaft über die letzten Monate eine richtig wichtige Rolle erarbeitet. Und daran werden wir ihn messen."

Diese Entwicklung sei laut Terzic "genau das, was wir uns vorgestellt haben, als wir ihn verpflichtet haben. Das ist aber auch genau das, was er sich vorgenommen hat. Er ist im Laufe der Rückrunde immer wichtiger geworden. Jetzt geht es darum, den richtigen Weg beizubehalten. Emre ist auch ein extrem wichtiger Ansprechpartner für mich."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images