BVB: Torhüter Gregor Kobel verletzt sich beim Schweizer Nationalteam

Schlechte Nachricht für Borussia Dortmund: Torhüter Gregor Kobel verletzt sich beim Schweizer Nationalteam.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel hat sich in einem Training der Schweizer Nationalelf verletzt. Das berichtet die Bild. Der Torhüter zog sich in einer Übungseinheit eine Oberschenkelzerrung zu und hat sein Team vorzeitig verlassen, um nach Dortmund zurückzukehren.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei den Schweizern ist Kobel hinter Yann Sommer (Inter Mailand) seit Jahren schon die Nummer zwei. In der Trainingseinheit kamen nur die Spieler zum Einsatz, die im EM-Quali-Spiel gegen Israel wenig oder gar nicht gespielt hatten.

WIE GEHT ES WEITER? Trotz der Verletzung soll ein Einsatz Kobels im anstehenden Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr) möglich sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kobel ist seit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund der Stammkeeper beim BVB. In dieser Saison kassierte er in elf Bundesliga-Spielen bislang 16 Gegentore und spielte dreimal zu Null.