BVB will bei Meunier-Abgang angeblich neuen Rechtsverteidiger holen - aber nicht Fresneda

Auf der Rechtsverteidigerposition könnte sich beim BVB in diesem Sommer noch einiges tun. Meunier könnte gehen, Fresneda kommt wohl nicht.

WAS IST PASSIERT? Dortmund will angeblich einen weiteren Rechtsverteidiger verpflichten, der idealerweise flexibel einsetzbar ist. Sollte Thomas Meunier gehen, wird der BVB noch einmal auf dem Markt aktiv, heißt es in einem Bericht der Bild-Zeitung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Thomas Meunier steht dem Bericht zufolge unmittelbar vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Brügge. Das würde bedeuten, dass dem BVB bei einem Abgang nur noch Julian Ryerson und Marius Wolf als Rechtsverteidiger zur Verfügung stehen würden, denn auch beim lange verletzten Mateu Morey würde sich die Borussia nicht gegen einen Abgang sträuben.

Iván Fresneda von Real Valladolid sei hingegen keine Alternative für die Position rechts hinten - und sie auch dem Bericht zufolge nie gewesen. Der spanische U19-Nationalspieler wurde dem BVB angeboten, jedoch sei er beim BVB nie zu einem echten Transfer-Ziel geworden, die Arbeit an einem Wechsel wurde zu keinem Zeitpunkt eine Priorität. Valladolid möchte zudem 20 Millionen Euro Ablösesumme für Fresneda sehen - ein Betrag, den Dortmund nicht zu zahlen bereit ist.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images / Jan Huebner

Getty

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Thomas Meunier kam 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain zum BVB. Zuvor spielte er bis 2016 für den FC Brügge, zu dem er nun zurückkehren könnte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der vergangenen Saison absolvierte Meunier, auch aufgrund eines Jochbeinbruchs und einer Muskelverletzung, nur zehn Liga-Spiele für den BVB.