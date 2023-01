1899 Hoffenheim: Ex-BVB-Star Thomas Delaney soll vom FC Sevilla kommen

Thomas Delaney ist in Sevilla unzufrieden, eine Rückkehr in die Bundesliga bahnt sich an: In Hoffenheim soll er die Zentrale stabilisieren.

WAS IST PASSIERT? Thomas Delaney steht vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Wie der kicker und die Bild berichten, soll der ehemalige BVB-Star vom FC Sevilla zur TSG Hoffenheim wechseln. Ziel sei es, bis zum Wochenende Vollzug zu melden. WAS IST DER HINTERGRUND? Delaney ist in Sevilla unglücklich. In Hoffenheim sucht man nach einem Ersatz für den schwer am Knöchel verletzten Grischa Prömel. Bei den Verhandlungen um einen Delaney-Transfer soll es um eine Leihe bis zum Saisonende gehen. Der 31-Jährige steht beim LaLiga-Klub noch bis 2025 unter Vertrag. WAS WURDE GESAGT? Delaney ist in Sevilla nur Teilzeitkraft und äußerte bereits im Vorfeld der Weltmeisterschaft seine Unzufriedenheit. Damals sagte der Däne der Agentur Ritzau: "Es ist kein Geheimnis, dass weder für Sevilla als Verein noch für mich persönlich die Dinge so gelaufen sind, wie ich es erwartet habe." Und er führte zudem aus: "Natürlich ist es frustrierend. Ich bin nicht nach Sevilla gegangen, um Rioja zu trinken und Tapas zu essen." DIE TRANSFERGESCHICHTE: Thomas Delaney schaffte beim FC Kopenhagen seinen Durchbruch als Profi. Im Januar 2017 wechselte er für zwei Millionen Euro Ablöse zu Werder Bremen. Der BVB verpflichtete ihn eineinhalb Jahre später für 20 Millionen Euro. 2021 folgte der Schritt nach Sevilla, die Andalusier blätterten noch sechs Millionen Euro für ihn hin. DIE BILDER ZUR NEWS: Getty Images (C)Getty Images EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Delaney absolvierte in der laufenden Saison zwölf Partien für Sevilla, davon allerdings nur zwei über die kompletten 90 Minuten. Bei der WM in Katar kam er wegen einer Knieverletzung nur 45 Minuten lang für die dänische Nationalelf zum Einsatz. Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? Borussia Dortmund

RB Leipzig

Ein anderer Klub

Niemand in den nächsten Jahren 13476 Stimmen Danke für Ihre Teilnahme! Das Ergebnis wird bald veröffentlicht Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? 15% Borussia Dortmund

15% RB Leipzig

9% Ein anderer Klub

61% Niemand in den nächsten Jahren 13476 Stimmen Lese-Empfehlung Pikante Fotos, Drogengerüchte, Affären! Cocos besondere Story

Goldene Karte, maskierter Profi, Agüero: Piqués irre Kings League

Teófilo Gutiérrez: Südamerikas Balotelli dreht durch

Sneaker, Kaffee, Fortnite: Das unglaubliche Özil-Imperium

Ödegaard verzaubert ganz England: Reals größter Transferfehler?