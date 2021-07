BVB: Das sind die Talente im Profitraining von Borussia Dortmund

Weil zahlreiche Stammspieler noch im Urlaub sind, schlägt beim BVB die Stunde der Youngster. Wir stellen Euch die Dortmunder Talente vor!

HINTERGRUND

Seit Anfang Juli läuft beim BVB die Saisonvorbereitung unter dem neuen Trainer Marco Rose. Während etliche Nationalspieler von Borussia Dortmund noch ihren EM-Urlaub genießen, mischen einige junge Talente mit. Wer sind sie?

Nnamdi Collins

Position: Innenverteidiger

Alter: 17

Beim BVB seit: 2016

Auf ihn halten sie beim BVB große Stücke - und nicht nur dort. Als Collins im vergangenen Jahr einen Profivertrag bis 2023 unterschrieb, lagen ihm auch Angebote von Manchester City und Chelsea vor. Collins hat derzeit die besten Chancen, sich Platz vier in der Hierarchie der Innenverteidiger hinter Mats Hummels, Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou zu schnappen.

Es sollte jedenfalls nicht verwundern, wenn Collins den Großteil der Spielzeit bei den Profis mitläuft und regelmäßig auf der Bank Platz nimmt. Der 1,91 Meter große Abwehrspieler besticht vor allem durch ein herausragendes Tempo. In Kombination mit einer guten Technik und der Physis bringt Collins ein vielversprechendes Paket für den Seniorenbereich mit.

Gegen Gießen und Bochum durfte Collins ran, beim Test gegen den VfL musste er verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Angeblich ist die Kapsel lädiert, ein längerer Ausfall steht nicht zu befürchten. So kann Collins am Freitag mit ins Trainingslager nach Bad Ragaz fahren und weiter Werbung in eigener Sache machen.

Göktan Gürpüz

Position: zentrales Mittelfeld

Alter: 18

Beim BVB seit: 2020

In Dortmund spielte Gürpüz bislang nur für U17 und U19, womöglich darf er in der kommenden Saison auch mal bei der Zweiten hineinschnuppern. Der Mittelfeldspieler hat ein gutes Dribbling, eine ausgezeichnete Technik und stets ein Auge für den Mitspieler.

"Göktan hat trotz der Corona-Pandemie einen großen Schritt nach vorne gemacht", sagte U19-Trainer Mike Tullberg zu den Ruhr Nachrichten. "Er hat sich diese Chance verdient".

Auch Gürpüz kam im ersten Test der Saison in Gießen zum Einsatz, er startete als Achter. In einigen Szenen war seine starke Ballführung zu sehen, auch die Spielintelligenz des 18-Jährigen blitzte auf. Seiner Entwicklung wird eine volle Saison als Leistungsträger bei der U19 guttun.

Albin Thaqi

Position: Innenverteidiger

Alter: 19

Beim BVB seit: 2017

Der Deutsch-Kosovare, der vier Jahre in der Jugend bei Schalke 04 spielte, stand im April erstmals in der Anfangsformation der U23. Das war bereits ungewöhnlich, denn Thaqi gehört eigentlich zur U19, deren Saison schon wieder beendet war, kurz nachdem sie angefangen hatte.

Es war daher keine Selbstverständlichkeit, dass Thaqi auf Einsätze für die zweite Mannschaft kam - doch seine Trainingsleistungen ließen aufhorchen. "Albin spielt sehr unbeeindruckt, ist ein lockerer Typ und hat eine unfassbare Ruhe am Ball. Sein Spielaufbau ist sehr gut und er versucht, alle Situationen spielerisch zu lösen", sagte U19-Trainer Tullberg.

Nach acht Partien für die U23 stand Thaqi gegen Gießen nun auch für die Profis in der Startelf. Nicht auszuschließen, dass Thaqi angesichts der angespannten Personallage in der Profi-Innenverteidigung rund um den Saisonstart zu ersten Bankplätzen bei Rose kommt.

Antonios Papadopoulos

Position: defensives Mittelfeld

Alter: 21

Beim BVB seit: 2021

Der gebürtige Stuttgarter gilt als Königstransfer der U23, er kam aus Halle nach Dortmund. Dort soll er beim Drittligaaufsteiger zum Chef im Mittelfeld werden, bei den Profis stand er gegen Bochum 45 Minuten lang in der Innenverteidigung.

Das ist für Papadopoulos kein Problem, denn dort spielte er die gesamte Jugend über. Mit seinem resoluten Zweikampfverhalten erinnerte er am Samstag an Ex-Dortmunder Sokratis - und bekam ein Sonderlob von Rose: "Wir haben viele gute Zweikämpfe geführt, aber Papa hat herausgeragt. Gerne mehr davon."

Papadopoulos ist fest für die zweite Mannschaft eingeplant, die am Wochenende in die Saison startet. Doch auch er könnte angesichts des Innenverteidiger-Engpasses womöglich einen Bankplatz bei den Profis ergattern, sollte sich die Situation rund um den Saisonstart nicht entspannen. Ausreichend Kompromisslosigkeit und Robustheit bringt er jedenfalls mit.

Jamie Bynoe-Gittens

Position: Linksaußen

Alter: 16

Beim BVB seit: 2020

Der Engländer hatte beim BVB keinen leichten Start, die Zeit vor seinem Wechsel im Vorjahr war von der Corona-Pause und einer Schulterverletzung geprägt. Bynoe-Gittens hatte daher ein gutes halbes Jahr lang kaum trainiert und auch in der Dortmunder U19, seinem derzeitigen Einsatzgebiet, war die Saison pandemiebedingt schnell vorbei.

Ganze 44 Spielminuten hat der 16-Jährige, für den die Borussia 90.000 Euro Ausbildungsentschädigung an Manchester City zahlte, bislang im BVB-Dress absolviert. Er wird weiter herangeführt, um sich die nötige Fitness und Wettkampfhärte anzueignen, die es für eine gesamte Saison benötigt.

Sein Talent ist unbestritten, daher durfte er auch bei den Profis vorspielen und Rose erste Kostproben seines Könnens präsentieren. Wird kurzfristig aber ohne Perspektive bei den Profis sein.