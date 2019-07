BVB-Talent Hüseyin Bulut wechselt zu Göztepe

Borussia Dortmund hat mit Hüseyin Bulut ein großes Talent verloren. Der 20-Jährige wechselt in die Süper Lig zu Göztepe.

Der türkische Erstligist Göztepe hat Mittelfeldtalent Hüseyin Bulut von verpflichtet. Wie der Klub aus Izmir bekanntgab, unterschreibt der 20-Jährige einen Fünfjahresvertrag.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Bulut gewann in der Saison 2016/17 die Deutsche A-Jugendmeisterschaft und galt beim BVB, für den er seit frühen Kindheitstagen gespielt hatte, als absoluter Publikumsliebling. In der vergangenen Saison hatte er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga gespielt.

"Ich bin sehr glücklich, mich der Göztepe-Familie anzuschließen", schrieb Bulut bei Instagram. "Ich bin auch stolz darauf, einen langfristigen Vertrag mit einem so glorreichen und gut etablierten Verein unterschrieben zu haben."