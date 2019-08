Supercup: Borussia Dortmund gegen Bayern wohl ohne Roman Bürki und Thorgan Hazard

Neben dem sicher fehlenden Julian Brandt sind beim BVB auch Roman Bürki und Thorgan Hazard für den Supercup gegen Bayern am Samstag fraglich.

muss im Supercup am Samstag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen Bayern München voraussichtlich auf Torhüter Roman Bürki und Neuzugang Thorgan Hazard verzichten.

Das erklärte Trainer Lucien Favre am Donnerstag im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz. Bürki könne nach seiner am Schienbein erlittenen Risswunde weiterhin nicht trainieren, so Favre.

Hazard absolvierte nach seinen Sprunggelenksproblemen nur eine leichte Laufeinheit. Dass Neuzugang Julian Brandt mit Adduktorenproblemen ausfällt, steht schon seit Dienstag fest.