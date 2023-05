BVB: Supertalent Julien Duranville wohl erstmals im Kader

Zum ersten Mal könnte Julien Duranville am Sonntag in Augsburg für den BVB zum Einsatz kommen. Der Flügelspieler ist zum FCA mitgereist.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat erstmals Julien Duranville mit zu einem Bundesliga-Spiel genommen. Das berichten die Ruhr Nachrichten. Demnach sei der 17-jährige Belgier am Samstag mit den Dortmunder Richtung Augsburg gestartet, wo die Schwarz-Gelben am Sonntag mit einem Sieg die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen können.

DAS BILD ZUR NEWS:

BVB

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Duranville kam im Winter für eine Ablösesumme in Höhe von 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht zum BVB. Aufgrund einer Muskelverletzung fiel er danach lange aus, inzwischen ist er wieder top-fit.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Duranville lief in dieser Saison schon für die Erste von Anderlecht auf und erzielte in sechs Spielen ein Tor.

Für Belgiens U19-Nationalmannschaft machte er auch schon zwei Spiele.