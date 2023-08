BVB-Stürmersuche: Borussia Dortmund hat wohl Leipzigs Yussuf Poulsen im Visier

Der BVB hat bei seiner Stürmersuche wohl einen Bundesliga-Neuner als Backup für Sébastien Haller ins Auge gefasst.

WAS IST PASSIERT? Der BVB ist bei seiner Stürmersuche wohl auf einen Bundesliga-Neuner aufmerksam geworden. Wie die Bild berichtet, soll Yussuf Poulsen von Ligakonkurrent Leipzig auf der Wunschliste von Borussia Dortmund stehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Schwarzgelben suchen derzeit einen Backup für Stammspieler Sébastien Haller. Der Ivorer reist höchstwahrscheinlich im Januar zum Africa-Cup und müsste in dieser Zeit vertreten werden. Youssoufa Moukoko fehlt Berichten zufolge die Physis, um diese Neuner-Rolle auszufüllen.

WAS WURDE GESAGT? Bei Leipzig war Poulsen zuletzt außen vor, durfte am 2. Spieltag jedoch in der Startelf ran und hat laut Marco Rose "seine Aufstellung total gerechtfertigt". Er sei ein wichtiger Spieler für die Sachsen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Nächste Spiele Bundesliga BVB HDH Info Bundesliga FCU RBL Info

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Zudem sagte Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Mintzlaff kürzlich, man werde "keinen Topspieler mehr abgeben". Da Poulsen aber wohl nicht in eine Riege mit Christopher Nkunku (60 Millionen Euro, FC Chelsea), Dominik Szoboszlai (70 Millionen Euro, FC Liverpool) oder Josko Gvardiol (90 Millionen Euro, Manchester City) fallen dürfte, bleibt offen, ob diese Aussage einer Wechsel-Absage für Poulsen gleich kommt.

Zuletzt wurde der Däne auch immer wieder mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht, Poulsen soll sogar von den Sachsen angeboten worden sein.