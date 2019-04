Schalkes Derbysieg gegen den BVB - die Stimmen: Entscheidung in der Meisterschaft? "Ja, klar"

Sechs Tore und zwei Platzverweise hatte das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04 zu bieten. Goal hat die Stimmen zum Spiel zusammengestellt.

muss nach dem bitteren 2:4 gegen Schalke 04 seine Hoffnungen auf die Meisterschaft in der fast schon begraben, sollte der FC Bayern am Sonntag in Nürnberg gewinnen. Die Stimmen zum Revierderby findet Ihr hier.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

BVB-Trainer Lucien Favre über...

... die Elfmeterentscheidung wegen Handspiel: "Das ist so lächerlich. Das ist der größte Skandal im Fußball. Sie haben alle keine Ahnung vom Fußball. Wollen die, dass die Spieler ihre Arme abschneiden? Man braucht seine Arme. Das ist eine Schande.

... die ausschlaggebenden Punkte für die Niederlage: "Sancho war beim 1:1 nicht auf seiner Position, weil er etwas an den Kopf bekommen hat. Insgesamt war es zu wenig heute."

... die Platzverweise für Reus und Wolf: "Das müssen wir vermeiden. Dennoch: Heute war es keine gute Leistung vom Schiedsrichter. "

... auf die Frage, ob die Meisterschaft nun entschieden ist: "Ja, klar"

Sebastian Kehl (Leiter der Lizenzspielerabteilung Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Ich muss mich ein bisschen sammeln. Es zu beschreiben, fällt schwer. Ich bin verärgert - ein Stück weit über uns selbst, ein Stück weit über den Schiedsrichter. Es waren knifflige Entscheidungen dabei. Ich hatte das Gefühl, dass man die Schalker auch hätte ein bisschen härter bestrafen können. Wir haben uns zu wenige Torchancen herausgearbeitet und Schalke trotz großem Ballbesitzanteil nicht in Bedrängnis gebracht. Schalke wollte keinen Fußball spielen und hat nur mit hohen Bällen agiert.

... den Titelkampf: "Ich gebe noch nicht auf."

Huub Stevens (Trainer ) über ...

... das Spiel: "Wir haben hervorragend umgesetzt, was wir gesagt haben. Kompliment! Nach dem 0:1 dachte ich: 'Puh, wenn jetzt mal nicht wieder der Kopf anfängt zu arbeiten.' Wir haben aber kompakt und gut organisiert gespielt."

... die Elfmeterentscheidung: "Ich finde es schade, dass so ein Elfmeter gegeben wurde. So nimmst du die Emotionen heraus. Ich habe auch Lucien (Favre, Anm. d. Red.) gesagt, dass ich das schade finde. Aber wir haben in den letzten Wochen auch den einen oder andren gegen uns bekommen."

... seine Tätigkeit als Interimstrainer: "Diese drei Monate waren die schwerste Herausforderung, die ich bisher hatte."

Daniel Caligiuri (FC Schalke 04) über ...

... das Spiel: "Wir hatten eine schwere Zeit und haben immer noch eine schwere Zeit mit sehr viel Druck. Es war wie ein Pokalfight. In so einem Derby ist die Tabellensituation egal."

... die beiden Dortmunder Platzverweise: "Es waren zwei ganz klare Rote Karten."