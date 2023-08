"Anscheinend spielen die auch mit Innenverteidigern": BVB-Star Mats Hummels bestätigt Interesse aus Saudi Arabien

Ein Wechsel in die Saudi Pro League war für Mats Hummels in diesem Sommer nicht verlockend.

WAS IST PASSIERT? In diesem Sommer gab es Interesse aus Saudi Arabien an BVB-Star Mats Hummels. Bezüglich möglicher Avancen aus dem Mittleren Osten sagte der Defensiv-Spezialist im Podcast Copa-TS: "Anscheinend spielen die auch mit Innenverteidigern dort."

WAS WURDE GESAGT? Erst Ende Mai verlängerte der 34-Jährige seinen auslaufenden Vertrag in Dortmund bis 2024, ein Wechsel in die saudische Pro League kam und kommt für Hummels nicht in Frage: "Ich hatte da nie das Gefühl, das machen zu müssen und dabei belasse ich es auch."

DIE REAKTION: Gleichzeitig kritisierte der 76-fache deutsche Nationalspieler einige Akteure für ihren Wechsel nach Saudi Arabien: "Es gab in diesem Sommer zumindest mal eine Handvoll Wechsel, bei denen ich mir gedacht habe: 'Vielleicht wäre die sportliche Ambition doch das, was du an Nummer eins stellen solltest, weil das andere hast du eh schon genug'", sagte er.

