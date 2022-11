BVB-Star Marco Reus angeblich nicht für Deutschland zur WM

Zum zweiten Mal nach 2014 verpasst Marco Reus angeblich eine WM aus Verletzungsgründen. Der Star von Borussia Dortmund wird nicht rechtzeitig fit.

WAS IST PASSIERT? Marco Reus kann laut Sky nicht für Deutschland an der WM teilnehmen. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund gehört dem Bericht zufolge nicht zum 26 Spieler starken Kader für das Turnier in Katar, den Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag vorstellt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Reus verletzte sich Mitte September im Derby gegen Schalke am Sprunggelenk. Danach startete er zwei Comeback-Versuche gegen Union Berlin und den VfL Bochum, im Anschluss klagte er jedoch über Schmerzen im Knöchel.

Schon 2014 hatte Reus ein WM-Turnier absagen müssen. Damals zog er sich im letzten Testspiel vor der Abreise nach Brasilien einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. Ohne ihn holte sich das DFB-Team dann den Titel.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Bundesliga-Saison kommt Marco Reus auf zwei Tore und zwei Assists in neun Spielen.

Für Deutschland lief er seit seinem Debüt im Oktober 2011 bislang 48-mal auf und steuerte 15 Treffer bei. Zuletzt stand er für Deutschland im November 2021 auf dem Platz.