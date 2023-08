BVB: Soumaila Coulibaly wohl vor Wechsel zu Royal Antwerpen

Lange zeichnete sich ein Wechsel nach England ab, nun wird es wohl Belgien: Coulibaly soll offenbar an Antwerpen verliehen werden.

WAS IST PASSIERT? Nachdem der Wechsel zu Premier-League-Aufsteiger Burnley geplatzt ist, wird Innenverteidiger Soumaila Coulibaly nun wohl zu einem anderen Klub verliehen. Sport1 und die Ruhr Nachrichten berichten, dass Borussia Dortmund den 19-Jährigen an den belgischen Meister Royal Antwerpen abgibt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dabei soll es sich wohl um eine Leihe handeln, um Coulibaly Spielpraxis zu ermöglichen. Auch eine Kaufoption oder Kaufpflicht könnte aber in den Deal integriert werden. In Dortmund steht Coulibaly noch bis 2026 unter Vertrag.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Imago Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der französische Junioren-Nationalspieler war 2021 ablösefrei von Paris Saint-Germain zum BVB gekommen. Vergangene Saison lief er vornehmlich für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auf, für die erste Mannschaft der Dortmunder kam Coulibaly bislang zu zwei Einsätzen.