BVB: Shinji Kagawa wechselt zu Real Saragossa

Der BVB verkleinert seinen Kader: Nach Maximilian Philipp verlässt auch Shinji Kagawa den Vizemeister und wechselt zu Real Saragossa.

Mittelfeldspieler Shinji Kagawa wechselt vom deutschen Vizemeister zum spanischen Zweitligisten Real Saragossa. Das gab der BVB am Freitag offiziell bekannt. Der Japaner erhält beim Vorjahres-15. von LaLiga2 einen Zweijahresvertrag bis 2021.

Kagawa hatte trotz Kontrakt bis Sommer 2020 in Dortmund keine Zukunft mehr und hielt sich zuletzt bei der zweiten Mannschaft fit. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der 30-Jährige bereits an nach Istanbul verliehen worden.

BVB verabschiedet Kagawa nach Saragossa: "Shinji ist ein verdienter Borusse"

"Shinji ist ein verdienter Borusse, der mit unserem Klub Titel gewonnen und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Ein Vorbild an Professionalität und ein großartiger Mensch, der in Dortmund immer eine zweite Heimat und viele Freunde haben wird. Es war sein großer Wunsch, in seiner Karriere noch einmal in zu spielen. Diesem haben wir selbstverständlich entsprochen“, betonten Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc.

Kagawa war 2010 von Cerezo Osaka zum BVB gewechselt, der ihn 2012 für 16 Millionen Euro an verkaufte. Nach zwei Jahren bei den Red Devils kehrte Kagawa 2014 nach Dortmund zurück. Insgesamt absolvierte er 216 Pflichtspiele (60 Tore) für die Borussen.