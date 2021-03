BVB: "Einfach herausragend" - Edin Terzic mit Sonderlob für Erling Haaland

Erling Haaland war im CL-Achtelfinale gegen Sevilla mal wieder der Matchwinner für den BVB. Von Trainer Edin Terzic gab es dafür ein Sonderlob.

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic hat nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League ein Sonderlob an seinen Stürmerstar Erling Haaland verteilt.

"Er ist einfach herausragend", sagte Terzic auf der Pressekonferenz nach dem 2:2 gegen den FC Sevilla im Achtelfinal-Rückspiel. Haaland hatte den BVB in der 35. Minute in Führung gebracht und in der 54. Minute per Elfmeter das zwischenzeitliche 2:0 erzielt.

BVB nach Krimi gegen Sevilla im CL-Viertelfinale: "Sind einfach nur glücklich"

Sevilla kam zwar noch einmal heran und glich kurz vor Schluss sogar zum 2:2-Endstand aus, dank des 3:2-Erfolgs aus dem Hinspiel sicherte sich der BVB dennoch das Weiterkommen. "Es war turbulent. Wir sind einfach nur glücklich. Es fühlt sich ganz cool an. Es ist nicht selbstverständlich für uns, so weit zu kommen", freute sich Terzic. "Jetzt zu den besten Acht in Europa zu gehören, macht uns sehr zufrieden."

Auch Lizenzspielerchef Sebastian Kehl frohlockte nach Abpfiff: "Am Ende wurde es noch einmal unnötig eng. Das war ein geiler Fight heute", sagte der frühere BVB-Kapitän bei Sky: "Das haben wir uns verdient."