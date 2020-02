BVB: Lucien Favre rechnet nicht mit schneller Rückkehr von Marco Reus

Der BVB-Kapitän hat eine Muskelverletzung. Trainer Lucien Favre rechnet nicht mit einem schnellen Comeback von Marco Reus.

Lucien Favre rechnet nicht mit einer schnellen Rückkehr von Kapitän Marco Reus. "Es braucht seine Zeit. Er muss topfit sein, wenn er zurückkommt, damit er sich nicht wieder verletzt", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten .

Der Nationalspieler hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus bei (2:3) eine Muskelverletzung zugezogen. Reus zeigte sich zuletzt zuversichtlich, dass er "in den nächsten Wochen wieder bei der Mannschaft sein kann". Einen Zeitpunkt nannte er aber nicht.

BVB: Favre warnt vor Freiburg

Auch ohne Reus präsentierte sich der BVB zuletzt in guter Form und will seine Titelambitionen mit einem Sieg im Heimspiel gegen den am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) wahren.

Angesichts der anstehenden Belastungen könnte Favre die ein oder andere Veränderung in der Startelf vornehmen. "Das sind Überlegungen", sagte der Schweizer und warnte vor dem kommenden Gegner: "Freiburg kann gefährlich sein. Freiburg ist eine Mannschaft mit Qualität."