BVB: Royal Antwerpen lehnte wohl Millionen-Angebot von Borussia Dortmund für Arthur Vermeeren ab

Borussia Dortmund soll ein Millionen-Angebot für Arthur Vermeeren von Royal Antwerpen abgegeben haben.

WAS IST PASSIERT? Der BVB soll in der abgelaufenen Sommer-Transferperiode großes Interesse an Arthur Vermeeren vom belgischen Meister Royal Antwerpen gezeigt haben. Das will der belgische Journalist Sacha Tavolieri erfahren haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dessen Informationen zufolge sei die Borussia bereit gewesen, bis zu 27 Millionen Euro für den 18-Jährigen zu zahlen. Der zentrale Mittelfeldspieler schaffte in der vergangenen Spielzeit unter Trainer Mark van Bommel den Durchbruch und kam in 20 Ligaspielen zum Einsatz.

Dortmund soll beabsichtigt haben, Vermeeren nach einem Kauf noch ein weiteres Jahr an den belgischen Triple-Sieger auszuleihen. Antwerpen lehnte jedoch ab und scheint gewillt, den Juniorennationalspieler im kommenden Sommer für mehr Geld abzugeben.

Zuletzt hieß es in spanischen Medien, dass neben dem BVB auch der FC Barcelona, der FC Liverpool, Ajax Amsterdam und RB Leipzig ein Auge auf Vermeeren geworfen haben sollen.

