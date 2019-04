BVB: Lukasz Piszczek droht vorzeitiges Saison-Aus

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund: Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek droht für die restlichen sechs Bundesligapartien auszufallen.

muss im -Titelkampf auf Lukasz Piszczek verzichten - womöglich sogar bis zum Saisonende. Den polnischen Rechtsverteidiger plagen neuerliche Probleme am lange verletzten Fuß. "Der Doc sagt, es kann mindestens zwei bis drei Wochen dauern", berichtete Trainer Lucien Favre am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen den FSV am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Ob Piszczek in dieser Saison noch mal spielen könne, "das wissen wir noch nicht".

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Das 0:5-Debakel im Spitzenspiel beim ist laut Favre aufgearbeitet. "Es war schwer zu verdauen am Samstag. Dann kam der Sonntag, der Montag, du trainierst, dann sagst du: Du musst einfach nach vorne schauen. Du hast keine Wahl. Fertig." Sportdirektor Michael Zorc hofft gegen Mainz "auf eine Trotzreaktion".

BVB will "wieder Normalität" reinkriegen

Torhüter Roman Bürki berichtete nach dem Vormittagstraining vom Bemühen, "jetzt wieder Normalität reinzukriegen. Wir müssen uns bewusst machen, dass es nur ein Punkt ist. Wir müssen jedes Spiel gewinnen und hoffen, dass Bayern einen Ausrutscher hat." Der Titelverteidiger hatte den BVB durch den Sieg an der Tabellenspitze abgelöst.

Favre habe am Dienstag "detailliert die Analyse gemacht und fachlich gesprochen, er hat nicht versucht, uns schlechtzureden". Bürki betonte, die Mannschaft habe "keinen Druck. Wir werden mindestens Zweiter. Nach hinten kann uns nichts mehr passieren. Wir können frei aufspielen."