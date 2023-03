Olympique Marseille: Fan tritt wegen Ex-BVB-Verteidiger Leonardo Balerdi in Hungerstreik

Kuriosum an der Côte d'Azur: Ein OM-Fan ist ziemlich unzufrieden mit Leonardo Balerdi und protestiert unter anderem mit einem Sit-In.

WAS IST PASSIERT? Ein Fan des französischen Top-Klubs Olympique Marseille ist nach eigenen Angaben wegen Ex-BVB-Verteidiger Leonardo Balerdi in Hungerstreik getreten. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion will er gegen Einsätze des Innenverteidigers beim Tabellenzweiten der Ligue 1 protestieren.

WAS IST DER HINTERGRUND? Grund für die Unzufriedenheit des Anhängers ist offensichtlich Balerdis Platzverweis am vergangenen Wochenende beim 2:2 gegen Racing Straßburg. Der Abwehrspieler sah dabei bereits in der ersten Halbzeit für eine Notbremse die Rote Karte. Durch das Remis wuchs der Rückstand von OM auf Spitzenreiter PSG auf zehn Punkte an.

Besagtem Marseille-Fan lag das offensichtlich schwer im Magen. Er protestierte am OM-Trainingsgelände Center Drive Robert Louis-Dreyfus mit einem Sit-In gegen Balerdi. Auf seinem Pappschild stand unter anderem: "Die Menschen aus Marseille wollen dich nicht mehr." Und: "Respektiere uns, danke.“

L'Équipe-Journalist Mathieu Gregoire veröffentliche Bilder und Videos der kuriosen Szene.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Balerdi stammt aus der Jugend des argentinischen Spitzenvereins Boca Juniors. Dort schaffte er 2018 den Sprung zu den Profis und wechselte Anfang 2019 für 15,5 Millionen Euro Ablöse zu Borussia Dortmund. Die Schwarzgelben verliehen ihn für die Saison 2020/21 an Olympique Marseille, anschließend verpflichteten die Südfranzosen den zweimaligen Nationalspieler Argentiniens für elf Millionen Euro Ablöse fest.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison absolvierte Balerdi bislang 36 Pflichtspiele für OM. Dabei gelangen dem 24-Jährigen ein Tor und ein Assist. Sein Vertrag bei Olympique Marseille läuft noch bis 2026.