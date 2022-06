BVB - "Schauen die überhaupt die Spiele?" Warum man in den Niederlanden vom Transfer von Sebastien Haller überrascht ist

Mit Sebastien Haller holt der BVB einen Stürmer, dessen Stärke leicht auszumachen ist. Bei Ajax musste er Kritik einstecken.

Soweit bekannt, hat Borussia Dortmund keinen ehemaligen Tennisprofi innerhalb des Teams rund um die Profimannschaft beschäftigt. Damit sollte gesichert sein, dass der BVB seinen baldigen neuen Rekordeinkauf Sebastien Haller fristgerecht für die Gruppenphase der Champions League meldet.

Dies war Haller bei Ajax Amsterdam, von wo ihn die Dortmunder für rund 35 Millionen Euro kaufen werden, nicht vergönnt. Es handelte sich in seinem Fall zwar um die Europa League, doch Hallers unverschuldeter Fehlstart hatte in den Niederlanden hohe Wellen geschlagen.

Haller, der im Januar 2021 für die Rekordablöse von 22,5 Millionen Euro zu Ajax wechselte, hatte zuvor arge Probleme, bei West Ham United unter Trainer David Moyes zu Spielzeit zu kommen. Sein Stern war in London schwer gesunken. Kaum war er dann in Amsterdam angekommen, vergaß Ex-Tenniscrack Jan Siemerink als Teammanager von Ajax das Kästchen neben Hallers Namen bei der Anmeldung zur EL anzukreuzen - der Stürmer war zum Zuschauen verdammt.

Diese Episode hinderte Haller schließlich jedoch nicht, unter Erik ten Hag, seinem einstigen Förderer beim FC Utrecht, auf Anhieb abzuliefern. In 65 Pflichtspielen kam der in Frankreich geborene Ivorer auf 47 Tore und 16 Vorlagen, durchschnittlich war er also alle 83 Minuten an einem Treffer beteiligt.

BVB: Das ist die große Stärke von Sebastien Haller

Besonders auffällig: Haller schoss jedes seiner 32 Ligatore für Ajax aus kurzer Distanz innerhalb des Strafraums. Auch in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt, wo ihm in 77 Pflichtspielen 33 Buden gelangen, sind ein gutes Drittel dieser Tore gar innerhalb des Fünfmeterraums erzielt worden. Auf einen Erfolg aus einer Entfernung von mehr als 16 Metern wartet Haller seit bereits fünf Jahren.

Seine größte Stärke ist damit leicht skizziert: Haller ist anders als der mit seinem hohen Tempo die Tiefe attackierende Erling Haaland vor allem ein Strafraumstürmer mit einem hervorragenden Instinkt und guter Positionierung innerhalb dieser Zone. Der 28-Jährige glänzt zwar nicht mit regelmäßigen Kopfballtoren, ist dank seines wuchtigen Körpers im Luftkampf aber dennoch ausgezeichnet und taugt dazu als Wandspieler, der Bälle behauptet und weiterleitet.

Imago Images

Beim BVB wurde zuletzt nicht sehr oft auf hohe Flanken in den Strafraum gesetzt, auch auf lange Schläge bei der Spielauslösung wird am liebsten verzichtet. Haller eröffnet diese Möglichkeiten nun zumindest, lässt sich allerdings nicht nur darauf reduzieren. Er wartet nicht ausschließlich im Strafraum auf seine Bälle, sondern beteiligt sich an der Arbeit gegen den Ball, am Kombinationsspiel und lässt sich oft fallen.

Neben dem reinen Toreschießen dürfte für Haller in Dortmund gerade letztgenannter Aspekt wichtig werden: mit seinen Bewegungen Räume aufzureißen, die dann durch Tiefenläufe der schnellen Außen wie Karim Adeyemi, Donyell Malen oder Jamie Bynoe-Gittens attackiert werden können.

Auch Ajax hatte in Antony, Kapitän Dusan Tadic, Steven Berghuis oder Mohamed Ihattaren solche Tempospieler, die flexibel um Haller herum agierten, viele schnelle Pässe spielten und stets offensiv dachten. Hier wurden bei Haller allerdings besonders in der zweiten Hälfte der vergangenen Eredivisie-Saison technische Schwächen offensichtlich.

Die Momente, in denen er sowohl in, als auch außerhalb des Sechzehners den Ball verlor, nahmen zu. Begleitet wurde dies von einer veritablen Durststrecke vor dem Tor, zwischen dem 20. März und 11. Mai gelang Haller kein Treffer. Mitte April verfrachtete ten Hag den zuvor stets gesetzten Angreifer im Pokalfinale gegen Eindhoven gar auf die Bank.

Kritik an Sebastien Haller in den Niederlanden

Auch wenn Haller gegenüber der niederländischen Presse Zuversicht äußerte, wieder seine Form zu finden, hatte er zu kämpfen, um sich aus diesem Loch zu befreien. Als er kurz nach seinem Bankplatz im Endspiel in der Liga gegen Zwolle ein weiteres schwaches Spiel ablieferte und eine Großchance aus fünf Metern Entfernung vergab, attackierte ihn Ex-Profi und ESPN-Analyst Kees Kwakman: "Ich vermisse ein bisschen das Gift bei Haller. So ist er halt, das weiß ich auch. Aber er verliert einfach vier oder fünf Kopfbälle gegen Mees de Wit (1,81 Meter großer Zwolle-Verteidiger, Anm.d.Red.), dann denke ich: Haller, du bist zwei Meter groß!"

Haller misst zwar zehn Zentimeter weniger, doch Kwakman war nicht der einzige TV-Experte, der den Ex-Frankfurter kritisch sah. Häufig lautete der Tenor: Seine elf Tore in acht Champions-League-Spielen waren herausragend, in der Liga hatte Haller für die meisten jedoch keinen außergewöhnlichen Eindruck hinterlassen.

Getty Images

Daher und mit Blick auf die fast zweimonatige torlose Zeit rümpften nun auch einige die Nase und waren überrascht, als Bayern München und der Borussia Interesse an Haller nachgesagt wurde. Kenneth Perez, einer der angesehensten Experten der Niederlande, sagte ESPN: "Das ist fast unmöglich, oder? Sehen sie sich diese Spiele überhaupt an? Sie sollten nicht nur auf die zehn Tore in der Champions League schauen. Man muss auch sehen, wie viel Mühe er mit der Ballkontrolle hat."

BVB war schon lange auf Sebastien Haller scharf

Mit John van Loen, ehemaliger Ajax-Stürmer und Nationalspieler, hielt ein weiterer Ex-Spieler den Transfer für unklug. Weder Ajax noch Haller sollten einen Wechsel anstreben: "Ajax ist das Walhalla für einen Stürmer. Haller hat in der vergangenen Saison 21 Tore in der Eredivisie erzielt, hätte aber noch zehn mehr erzielen können, wenn er nicht so bequem gewesen wäre", sagte van Loen dem Telegraaf.

Auch auf Seiten zahlreicher Ajax-Fans machte sich Verwunderung breit, wie denn der BVB darauf käme, diese hohe Summe für Haller hinzulegen. Was in den Bewertungen aller oft mitschwingt, ist eine gewisse Nostalgie: Die Tradition der altehrwürdigen Ajax-Schule besagt nämlich, dass ein Stürmer technische Fertigkeiten wie einst Patrick Kluivert oder Marco van Basten mitzubringen hat - da lässt man sich auch nicht von Hallers 34 Toren in 41 Partien der vergangenen Spielzeit blenden.

Für die Dortmunder Verantwortlichen sind diese Bekundungen natürlich ein Muster ohne Wert. Der BVB hatte sich bereits in Haller verguckt, als dieser noch in Frankfurt spielte. Das Stärken-Schwächen-Profil des Spielers ist ihnen also hinlänglich bekannt.

Nimmt man die 14 Tore in 54 Pflichtspielen für West Ham aus der Wertung, hat Haller auf all seinen Stationen schließlich genau das getan, was man beim BVB von einem Haaland-Nachfolger erwartet: "Egal ob alt oder jung: Oberste Priorität ist, dass er Tore schießt", hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kürzlich gesagt.